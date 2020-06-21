بعد ضربة الاستطلاعات.. بايدن يتفوق على ترامب في مايو

جمع نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، في مايو مزيدا من التبرعات عن الرئيس دونالد ترامب، الذي جمع 74 مليون دولار لإعادة انتخابه، لكنه يحافظ على تفوقه من حيث السيولة النقدية على المرشح الديمقراطي المفترض.

وأعلنت حملة جمع التبرعات لترامب، والتي تشمل جمع الأموال من قبل اللجنة الوطنية الجمهورية، السبت، عن الحصيلة بعد أيام من تصريح بايدن والديمقراطيين إنهم جمعوا ما يقرب من 81 مليون دولار الشهر الماضي في السباق على البيت الأبيض.

وأعلن ترامب أن لديه 265 مليون دولار في حسابات مصرفية نهاية مايو، فيما لم يكشف بايدن والديمقراطيون بعد عن أرقامهم لتلك الفترة، ولكن من المتوقع أن تكون الأرقام متاحة في وقت لاحق بمجرد أن تتقدم الحملة بالتسجيل الرسمي إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.

يذكر أن إجمالي حملة ترامب في الحسابات المصرفية 103 ملايين دولار في نهاية أبريل، كما أعلنت حملة ترامب هذا الأسبوع أنها جمعت 14 مليون دولار، الأحد الماضي، الذي وافق عيد ميلاد الرئيس.

في حين جمع بايدن، الاثنين، 6 ملايين دولار في فعالية واحدة ضمت السناتور عن ولاية ماساتشوستس، إليزابيث وارن، التي كانت إحدى منافسيه على الترشيح.

ويخطط لجمع تبرعات، الثلاثاء، مع الرئيس السابق باراك أوباما.

وأطلقت حملة ترامب دعاية على نطاق واسع للانتخابات العامة، حيث أنفقت حوالي 24 مليون دولار على البرامج التلفزيونية والرقمية على مدار الشهر الماضي، لكنها جاءت في الوقت الذي تلقت فيه شعبية الرئيس ضربة في الاستطلاعات العامة والخاصة.

وأعلنت حملة جمع التبرعات لترامب، والتي تشمل جمع الأموال من قبل اللجنة الوطنية الجمهورية، السبت، عن الحصيلة بعد أيام من تصريح بايدن والديمقراطيين إنهم جمعوا ما يقرب من 81 مليون دولار الشهر الماضي في السباق على البيت الأبيض.

وأعلن ترامب أن لديه 265 مليون دولار في حسابات مصرفية نهاية مايو، فيما لم يكشف بايدن والديمقراطيون بعد عن أرقامهم لتلك الفترة، ولكن من المتوقع أن تكون الأرقام متاحة في وقت لاحق بمجرد أن تتقدم الحملة بالتسجيل الرسمي إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.

يذكر أن إجمالي حملة ترامب في الحسابات المصرفية 103 ملايين دولار في نهاية أبريل، كما أعلنت حملة ترامب هذا الأسبوع أنها جمعت 14 مليون دولار، الأحد الماضي، الذي وافق عيد ميلاد الرئيس.

في حين جمع بايدن، الاثنين، 6 ملايين دولار في فعالية واحدة ضمت السناتور عن ولاية ماساتشوستس، إليزابيث وارن، التي كانت إحدى منافسيه على الترشيح.

ويخطط لجمع تبرعات، الثلاثاء، مع الرئيس السابق باراك أوباما.

وأطلقت حملة ترامب دعاية على نطاق واسع للانتخابات العامة، حيث أنفقت حوالي 24 مليون دولار على البرامج التلفزيونية والرقمية على مدار الشهر الماضي، لكنها جاءت في الوقت الذي تلقت فيه شعبية الرئيس ضربة في الاستطلاعات العامة والخاصة.