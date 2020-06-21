مفاجأة ترامب.. “قيود جديدة” على التأشيرات

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، إنه سيعلن قيودا جديدة على التأشيرات خلال اليومين المقبلين لمنع دخول عمال أجانب معينين وحماية الأميركيين الذين يعانون من سوق العمل التي دمرتها جائحة فيروس كورونا.

وذكر ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: ” سنعلن شيئا ما غدا أو بعد غد بشأن التأشيرات”.

وسئل ترامب عما إذا كانت هناك استثناءات من القيود الجديدة، فقال قليلة جدا.

وقال منتقدون إن من المتوقع على ما يبدو أن يستغل ترامب الجائحة لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه منذ فترة طويلة وهو الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة.

ويمثل موقفه الصارم تجاه الهجرة محور حملته لإعادة انتخابه.

وذكر ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: ” سنعلن شيئا ما غدا أو بعد غد بشأن التأشيرات”.

وسئل ترامب عما إذا كانت هناك استثناءات من القيود الجديدة، فقال قليلة جدا.

وقال منتقدون إن من المتوقع على ما يبدو أن يستغل ترامب الجائحة لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه منذ فترة طويلة وهو الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة.

ويمثل موقفه الصارم تجاه الهجرة محور حملته لإعادة انتخابه.