قتيلان وجرحى بإطلاق نار في ولاية نورث كارولينا الأميركية

قالت الشرطة إن شخصين قتلا وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار في أكبر مدينة في ولاية كارولينا الشمالية في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وكانت شرطة مدينة شارلوت، في ولاية كارولينا الشمالية، غردت على تويتر أولا بمقتل شخص في مكان الحادث، وإصابة عدد آخر في إطلاق نار، لكن نائب قائد شرطة شارلوت مكلنبورغ، جوني جينينغز، قال للصحفيين فيما بعد إنه تم التأكد من مقتل شخصين.

وأضاف جينينغز أيضا أن سيارات اصطدمت بخمسة أشخاص آخرين بعد إطلاق النار، وفقا للأسوشيتد برس.

وأشارت الشرطة إلى أن إطلاق النار وقع في طريق بيتس فورد في شمالي شارلوت.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن السلطات لم تحتجز أي شخص على صلة بواقعة إطلاق النار حتى الساعة.

وليس هناك دلائل على أن إطلاق النار اليوم له صلة بالاحتجاجات المستمرة على مقتل الأميركي الأعزل من أصل إفريقي جورج فلويد وهو رهن احتجاز شرطة مدينة مينيابوليس الشهر الماضي.

وشهدت مدينة منيابوليس، الأحد، مقتل شخص وإصابة 11 في إطلاق نار.

وذكرت الشرطة في تغريدة أنه “قتل رجل وأصيب 11 بجروح لا تهدد حياتهم”. وجاء في تغريدة منفصلة نشرتها شرطة منيابوليس في البداية أن أشخاصا مصابين بأعيرة نارية نقلوا مستشفيات في المنطقة.

وقبل ذلك بيوم، قُتل شخص بالرصاص وأصيب آخر بجروح خطير في منطقة “بدون شرطة” أقامها متظاهرون في مدينة سياتل، حيث مُنع عناصر الأمن من الوصول إلى الضحايا، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وكانت شرطة مدينة شارلوت، في ولاية كارولينا الشمالية، غردت على تويتر أولا بمقتل شخص في مكان الحادث، وإصابة عدد آخر في إطلاق نار، لكن نائب قائد شرطة شارلوت مكلنبورغ، جوني جينينغز، قال للصحفيين فيما بعد إنه تم التأكد من مقتل شخصين.

وأضاف جينينغز أيضا أن سيارات اصطدمت بخمسة أشخاص آخرين بعد إطلاق النار، وفقا للأسوشيتد برس.

وأشارت الشرطة إلى أن إطلاق النار وقع في طريق بيتس فورد في شمالي شارلوت.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن السلطات لم تحتجز أي شخص على صلة بواقعة إطلاق النار حتى الساعة.

وليس هناك دلائل على أن إطلاق النار اليوم له صلة بالاحتجاجات المستمرة على مقتل الأميركي الأعزل من أصل إفريقي جورج فلويد وهو رهن احتجاز شرطة مدينة مينيابوليس الشهر الماضي.

وشهدت مدينة منيابوليس، الأحد، مقتل شخص وإصابة 11 في إطلاق نار.

وذكرت الشرطة في تغريدة أنه “قتل رجل وأصيب 11 بجروح لا تهدد حياتهم”. وجاء في تغريدة منفصلة نشرتها شرطة منيابوليس في البداية أن أشخاصا مصابين بأعيرة نارية نقلوا مستشفيات في المنطقة.

وقبل ذلك بيوم، قُتل شخص بالرصاص وأصيب آخر بجروح خطير في منطقة “بدون شرطة” أقامها متظاهرون في مدينة سياتل، حيث مُنع عناصر الأمن من الوصول إلى الضحايا، بحسب ما أفاد مسؤولون.