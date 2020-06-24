ترامب يشيد بأقوى جدار على الأرض: أوقف كورونا.. وأوقف كل شيء

أطلق الرئيس الأميركي، الثلاثاء، تصريحات جديدة من نوعها بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك، لافتا إلى أهميته “المزدوجة”.

وأشاد ترامب، الثلاثاء، بفعالية الجدار المبني على جزء من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مؤكدا أنه مفيد للغاية، خصوصا في مواجهة كوفيد-19.

وشرح ترامب خلال طاولة مستديرة في مدينة يوما لمناسبة الانتهاء من بناء 200 ميل من الجدار «322 كلم»، “إنه أقوى جدار «..» موجود في العالم. يتمتع بتكنولوجيا لا تُصَدّق”.

وشدد على أن هذا الجدار المثير للجدل مفيد في مكافحة الهجرة غير الشرعية ولكنه أثبت أيضًا أنه فعال للغاية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، قائلا “لقد أوقَف كوفيد-19، لقد أوقَف كل شيء”، بحسب “فرانس برس”.

واضاف أن في كاليفورنيا على سبيل المثال هناك مناطق ينتشر فيها الفيروس بشدة من الجانب المكسيكي. وقال “لو لم يكن لدينا جدار، لكان الوضع كارثيًا”.

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت الإثنين أنّ ترامب سيتوجّه الثلاثاء إلى الحدود الجنوبية للبلاد للاحتفال بانتهاء أعمال تشييد قسم من الجدار الذي أمر ببنائه على الحدود مع المكسيك، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

والرئيس الجمهوري الطامح للفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر يسعى إلى إعادة الزخم لحملته الانتخابية وتعزيز رصيده لدى ناخبيه بعدما تراجع بسبب الأزمات التي استجدّت في الأشهر الأخيرة «جائحة كوفيد-19، أزمة البطالة، حركة الاحتجاج ضدّ عنف الشرطة والعنصرية».

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي في بيان أن ترامب سيبحث مع مسؤولين محليين في موضوع “أمن الحدود”، وسيتفقد الجدار.

وجعل الملياردير الجمهوري من محاربة الهجرة غير الشرعية أحد أولويات عهده، بعدما وعد في 2016 ببناء جدار على امتداد الحدود مع المكسيك، البالغ طولها 3200 كيلومتر.

وفي البداية وعد ترامب بأن تدفع المكسيك كلفة ثمن بناء هذا الجدار، لكنّه فشل في ذلك، كما فشل في إقناع الكونغرس برصد الأموال المطلوبة للجدار، فطلب من البنتاغون تخصيص جزء من ميزانيته لتمويل أعمال البناء.

وأشاد ترامب، الثلاثاء، بفعالية الجدار المبني على جزء من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مؤكدا أنه مفيد للغاية، خصوصا في مواجهة كوفيد-19.

وشرح ترامب خلال طاولة مستديرة في مدينة يوما لمناسبة الانتهاء من بناء 200 ميل من الجدار «322 كلم»، “إنه أقوى جدار «..» موجود في العالم. يتمتع بتكنولوجيا لا تُصَدّق”.

وشدد على أن هذا الجدار المثير للجدل مفيد في مكافحة الهجرة غير الشرعية ولكنه أثبت أيضًا أنه فعال للغاية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، قائلا “لقد أوقَف كوفيد-19، لقد أوقَف كل شيء”، بحسب “فرانس برس”.

واضاف أن في كاليفورنيا على سبيل المثال هناك مناطق ينتشر فيها الفيروس بشدة من الجانب المكسيكي. وقال “لو لم يكن لدينا جدار، لكان الوضع كارثيًا”.

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت الإثنين أنّ ترامب سيتوجّه الثلاثاء إلى الحدود الجنوبية للبلاد للاحتفال بانتهاء أعمال تشييد قسم من الجدار الذي أمر ببنائه على الحدود مع المكسيك، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

والرئيس الجمهوري الطامح للفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر يسعى إلى إعادة الزخم لحملته الانتخابية وتعزيز رصيده لدى ناخبيه بعدما تراجع بسبب الأزمات التي استجدّت في الأشهر الأخيرة «جائحة كوفيد-19، أزمة البطالة، حركة الاحتجاج ضدّ عنف الشرطة والعنصرية».

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي في بيان أن ترامب سيبحث مع مسؤولين محليين في موضوع “أمن الحدود”، وسيتفقد الجدار.

وجعل الملياردير الجمهوري من محاربة الهجرة غير الشرعية أحد أولويات عهده، بعدما وعد في 2016 ببناء جدار على امتداد الحدود مع المكسيك، البالغ طولها 3200 كيلومتر.

وفي البداية وعد ترامب بأن تدفع المكسيك كلفة ثمن بناء هذا الجدار، لكنّه فشل في ذلك، كما فشل في إقناع الكونغرس برصد الأموال المطلوبة للجدار، فطلب من البنتاغون تخصيص جزء من ميزانيته لتمويل أعمال البناء.