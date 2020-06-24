طعنة من الداخل.. كتاب “عائلي” يهدد ترامب ومحاولات لمنعه

قدم شقيق للرئيس الأميركي مسعى قضائيا لمنع صدور كتاب جديد، من تأليف ماري ترامب ابنة الشقيق الأكبر لدونالد ترامب، يهدد بفضح أسرار عائلية.

ومن المقرر صدور الكتاب بعنوان “أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل في العالم” في 28 يوليو المقبل، وفقما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وطلب روبرت ترامب من محكمة في حي كوينز في نيويورك منع صدور الكتاب، باعتبار أن “ماري ترامب انتهكت اتفاق سرية يقول إنها وقعته على ارتباط بإرث جدها فرد ترامب”.

وقال روبرت ترامب في بيان نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”، إن “محاولتها لتشويه علاقاتنا العائلة بعد كل هذه السنوات لجني أرباح مالية هي مهزلة وظلم في آن واحد لذكرى والدينا العزيزين”.

وتابع: “نعتز أنا وباقي العائلة كثيرا بشقيقي الرائع الرئيس، وأعمال ماري هي بنظرنا عار حقيقي”.

وأوضحت دار النشر “سايمون أند شوستر”، أن كتاب المذكرات هذا يلقي “ضوءا فجا على التاريخ القاتم” لعائلة الرئيس الأميركي.

وتروي ماري ترامب في الكتاب الواقع في 240 صفحة أحداثا شهدتها في منزل جديها في نيويورك، وأوضحت دار النشر أنها “تقص كابوسا من الصدمات والعلاقات المدمرة ومزيجا مأساويا من الإهمال والتجاوزات”.

وذكر موقع “دايلي بيست” الإخباري، أن ماري ترامب ستكشف أنها المصدر الرئيسي لتحقيق واسع النطاق حول ثروة دونالد ترامب نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

ويأتي هذا التطور بعد أيام على نشر مقتطفات من كتاب جون بولتن مستشار الأمن القومي السابق للرئيس، وتسريب نسخ مقرصنة له في الإنترنت، وكان من المقرر أن يطرح في المكتبات، الثلاثاء.

وتحدث بولتون في الكتاب عن طلب ترامب من الصين المساعدة من أجل إعادة انتخابه مرة أخرى، فضلا عن إظهاره جهلا كبيرا في القضايا الدولية، إذ يعتقد على سبيل المثال أن فنلندا إقليم تابع لروسيا.

ومن المقرر صدور الكتاب بعنوان “أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل في العالم” في 28 يوليو المقبل، وفقما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وطلب روبرت ترامب من محكمة في حي كوينز في نيويورك منع صدور الكتاب، باعتبار أن “ماري ترامب انتهكت اتفاق سرية يقول إنها وقعته على ارتباط بإرث جدها فرد ترامب”.

وقال روبرت ترامب في بيان نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”، إن “محاولتها لتشويه علاقاتنا العائلة بعد كل هذه السنوات لجني أرباح مالية هي مهزلة وظلم في آن واحد لذكرى والدينا العزيزين”.

وتابع: “نعتز أنا وباقي العائلة كثيرا بشقيقي الرائع الرئيس، وأعمال ماري هي بنظرنا عار حقيقي”.

وأوضحت دار النشر “سايمون أند شوستر”، أن كتاب المذكرات هذا يلقي “ضوءا فجا على التاريخ القاتم” لعائلة الرئيس الأميركي.

وتروي ماري ترامب في الكتاب الواقع في 240 صفحة أحداثا شهدتها في منزل جديها في نيويورك، وأوضحت دار النشر أنها “تقص كابوسا من الصدمات والعلاقات المدمرة ومزيجا مأساويا من الإهمال والتجاوزات”.

وذكر موقع “دايلي بيست” الإخباري، أن ماري ترامب ستكشف أنها المصدر الرئيسي لتحقيق واسع النطاق حول ثروة دونالد ترامب نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

ويأتي هذا التطور بعد أيام على نشر مقتطفات من كتاب جون بولتن مستشار الأمن القومي السابق للرئيس، وتسريب نسخ مقرصنة له في الإنترنت، وكان من المقرر أن يطرح في المكتبات، الثلاثاء.

وتحدث بولتون في الكتاب عن طلب ترامب من الصين المساعدة من أجل إعادة انتخابه مرة أخرى، فضلا عن إظهاره جهلا كبيرا في القضايا الدولية، إذ يعتقد على سبيل المثال أن فنلندا إقليم تابع لروسيا.