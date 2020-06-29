كاليفورنيا تغلق حاناتها بعد “التفشي الجديد”

أمر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الأحد، بإغلاق الحانات في لوس أنجلوس و6 مقاطعات أخرى في هذه الولاية الواقعة في جنوب غرب الولايات المتحدة، والتي سجلت ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقال الحاكم الديمقراطي في تغريدة على تويتر إنّه “بسبب ازدياد حالات كوفيد-19 فإن كاليفورنيا تأمر بإغلاق الحانات في كل من فريسنو، وإمبريال، وكيرن، وكينغز، ولوس أنجلوس، وسان واكين وتولاري”.

وأضاف أنّه “نصح” أيضاً 8 مقاطعات أخرى بينها ساكرامنتو، عاصمة الولاية، بأن تتخذ الإجراء نفسه للحد من تفشي فيروس كورونا فيها.

ونيوسوم الذي كان بادر بسرعة إلى فرض تدابير مشدّدة للحدّ من تفشي وباء كوفيد-19، سمح في 12 يونيو الجاري بإعادة فتح الحانات في سائر المقاطعات الـ58 التي تتألف منها الولاية، لكنه ترك الكلمة الأخيرة في هذا الشأن لسلطات هذه المقاطعات.

وبناء على قراره هذا سمحت لوس أنجلوس، ثاني كبرى مدن الولايات المتحدة، للحانات بأن تعيد فتح أبوابها في 19 يونيو الجاري.

لكن عاودت وتيرة العدوى بفيروس كورونا في الولاية الارتفاع مؤخراً، كما زادت في الأسبوع الماضي بنسبة 30% أعداد المصابين الذين استدعت حالتهم دخول المستشفيات.

وكان الحاكم حذر هذا الأسبوع من أنه “لا يمكننا الاستمرار كما فعلنا في الأسابيع الأخيرة”، وفق ما أوردت “فرانس برس”.

وأضاف ” لست ساذجاً… الناس يختلطون ببعضهم البعض وهذا الأمر يزيد من انتشار هذا الفيروس”.

وبات جنوب الولايات المتحدة من فلوريدا وصولا إلى كاليفورنيا بؤرة انتشار فيروس كورونا، مع تسجيل أرقام قياسية من الإصابات وارتفاع عدد الأشخاص في المستشفيات، وتعرض شرائح أكثر شباباً للمرض، مما دفع بسلطات هذه الولايات الى إعادة فرض إجراءات للحد من تفشي الوباء.

وقال الحاكم الديمقراطي في تغريدة على تويتر إنّه “بسبب ازدياد حالات كوفيد-19 فإن كاليفورنيا تأمر بإغلاق الحانات في كل من فريسنو، وإمبريال، وكيرن، وكينغز، ولوس أنجلوس، وسان واكين وتولاري”.

وأضاف أنّه “نصح” أيضاً 8 مقاطعات أخرى بينها ساكرامنتو، عاصمة الولاية، بأن تتخذ الإجراء نفسه للحد من تفشي فيروس كورونا فيها.

ونيوسوم الذي كان بادر بسرعة إلى فرض تدابير مشدّدة للحدّ من تفشي وباء كوفيد-19، سمح في 12 يونيو الجاري بإعادة فتح الحانات في سائر المقاطعات الـ58 التي تتألف منها الولاية، لكنه ترك الكلمة الأخيرة في هذا الشأن لسلطات هذه المقاطعات.

وبناء على قراره هذا سمحت لوس أنجلوس، ثاني كبرى مدن الولايات المتحدة، للحانات بأن تعيد فتح أبوابها في 19 يونيو الجاري.

لكن عاودت وتيرة العدوى بفيروس كورونا في الولاية الارتفاع مؤخراً، كما زادت في الأسبوع الماضي بنسبة 30% أعداد المصابين الذين استدعت حالتهم دخول المستشفيات.

وكان الحاكم حذر هذا الأسبوع من أنه “لا يمكننا الاستمرار كما فعلنا في الأسابيع الأخيرة”، وفق ما أوردت “فرانس برس”.

وأضاف ” لست ساذجاً… الناس يختلطون ببعضهم البعض وهذا الأمر يزيد من انتشار هذا الفيروس”.

وبات جنوب الولايات المتحدة من فلوريدا وصولا إلى كاليفورنيا بؤرة انتشار فيروس كورونا، مع تسجيل أرقام قياسية من الإصابات وارتفاع عدد الأشخاص في المستشفيات، وتعرض شرائح أكثر شباباً للمرض، مما دفع بسلطات هذه الولايات الى إعادة فرض إجراءات للحد من تفشي الوباء.