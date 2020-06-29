ترامب يعلق مجددا على “قتل الجنود مقابل المال”.. ويحسم الملف

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر من الأحد، إن أجهزة المخابرات أبلغته أنها لم تجد التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن وحدات روسية في أفغانستان عرضت أموالا على حركة طالبان لقتل جنود أميركيين جديرة بالثقة.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر”: “أبلغتني المخابرات للتو أنها لم تجد هذه المعلومات جديرة بالثقة، لذلك لم تبلغني بها أو تبلغ نائب الرئيس «مايك بنس»”.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر”: “أبلغتني المخابرات للتو أنها لم تجد هذه المعلومات جديرة بالثقة، لذلك لم تبلغني بها أو تبلغ نائب الرئيس «مايك بنس»”.