واشنطن تدعو أردوغان لعدم تحويل آيا صوفيا إلى مسجد

دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يوم الأربعاء، تركيا إلى عدم تحويل كاتدرائية” آيا صوفيا” السابقة في اسطنبول إلى مسجد، وهو احتمال يرغب الرئيس التركي رجب طيب في تنفيذه.

وكتب بومبيو “نحث السلطات التركية إعى أن تواصل الحفاظ على آيا صوفيا كمتحف، بوصفه تجسيداً لالتزامها باحترام التقاليد الدينية والتاريخ الغني، الذين ساهموا «في بناء» الجمهورية التركية، وأتاحوا لها أن تبقى منفتحة على الجميع”.

من ناحيته، قال أردوغان الذي يراهن على استمالة المحافظين في تركيا منذ وصوله إلى السلطة عام 2003، إن تحويل آيا صوفيا إلى متحف كان “خطأ كبيراً جداً”.

وبنيت كاتدرائية آيا صوفيا في القرن السادس عند مدخل مضيق البوسفور في اسطنبول، وكانت محطةً لتتويج الأباطرة البيزنطيين قبل تحويلها إلى مسجد في القرن الخامس عشر بعدما استولى العثمانيون عام 1453 على المدينة التي كانت تعرف بالقسطنطينية.

وأضاف بومبيو “ترى الولايات المتحدة أي تغيير في الوضع «…» يشكل تهميشا لإرث هذا المعلم الرائع”.

وفي يونيو الماضي، رفض البرلمان التركي مشروع قانون يسعى لتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، رغم حماس أردوغان لهذه الخطوة.

وكتب بومبيو “نحث السلطات التركية إعى أن تواصل الحفاظ على آيا صوفيا كمتحف، بوصفه تجسيداً لالتزامها باحترام التقاليد الدينية والتاريخ الغني، الذين ساهموا «في بناء» الجمهورية التركية، وأتاحوا لها أن تبقى منفتحة على الجميع”.

من ناحيته، قال أردوغان الذي يراهن على استمالة المحافظين في تركيا منذ وصوله إلى السلطة عام 2003، إن تحويل آيا صوفيا إلى متحف كان “خطأ كبيراً جداً”.

وبنيت كاتدرائية آيا صوفيا في القرن السادس عند مدخل مضيق البوسفور في اسطنبول، وكانت محطةً لتتويج الأباطرة البيزنطيين قبل تحويلها إلى مسجد في القرن الخامس عشر بعدما استولى العثمانيون عام 1453 على المدينة التي كانت تعرف بالقسطنطينية.

وأضاف بومبيو “ترى الولايات المتحدة أي تغيير في الوضع «…» يشكل تهميشا لإرث هذا المعلم الرائع”.

وفي يونيو الماضي، رفض البرلمان التركي مشروع قانون يسعى لتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، رغم حماس أردوغان لهذه الخطوة.