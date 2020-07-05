أميركا.. جرحى بإطلاق نار على ملهى ليلي في كارولينا الجنوبية

قال مسؤول شرطة إن إطلاق نار على ملهى ليلي في كارولينا الجنوبية، أسفر عن إصابة 12 شخصا في وقت مبكر الأحد.

وأفاد جيمي بولت، نائب مأمور مقاطعة غرينفيل، بأنه لاحظ “اضطرابا” في ملهى “لافيش لاونج” قبل الساعة الثانية صباحا مباشرة، وطلب دعما بسبب “إطلاق نار من داخل المبنى”.

وتم نقل الضحايا داخل الصالة إلى المستشفى، ومن غير الواضح ما إذا كان أي شخص محتجزا جراء إطلاق النار أم لا.

ولم يتم الكشف عن أسماء الضحايا وحالتهم الدقيقة على الفور.

وأفاد جيمي بولت، نائب مأمور مقاطعة غرينفيل، بأنه لاحظ “اضطرابا” في ملهى “لافيش لاونج” قبل الساعة الثانية صباحا مباشرة، وطلب دعما بسبب “إطلاق نار من داخل المبنى”.

وتم نقل الضحايا داخل الصالة إلى المستشفى، ومن غير الواضح ما إذا كان أي شخص محتجزا جراء إطلاق النار أم لا.

ولم يتم الكشف عن أسماء الضحايا وحالتهم الدقيقة على الفور.