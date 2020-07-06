سقوط صاروخ على مطار بغداد.. ولا خسائر بشرية

أفاد مسؤولون أميركيون بأن صاروخ كاتيوشا غير موجه جرى إطلاقه، ليل الأحد الاثنين، على مطار بغداد الدولي قرب سكن القوات الأميركية والدبلوماسيين الأميركيين.

واتهم المسؤولون الميليشيات، المدعومة من إيران، بتنفيذ الهجوم الذي لم يسفر عن خسائر بشرية.

ويعد هذا الهجوم الصاروخي، السابع على المطار في أقل من شهر.

ودفعت الهجمات المتزايدة، الجيش الأميركي لنشر صواريخ مضادة ومدافع هاون، يمكنها أن تطلق 3 آلاف طلقة في الدقيقة، لحماية المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية في بغداد.

واتهم المسؤولون الميليشيات، المدعومة من إيران، بتنفيذ الهجوم الذي لم يسفر عن خسائر بشرية.

ويعد هذا الهجوم الصاروخي، السابع على المطار في أقل من شهر.

ودفعت الهجمات المتزايدة، الجيش الأميركي لنشر صواريخ مضادة ومدافع هاون، يمكنها أن تطلق 3 آلاف طلقة في الدقيقة، لحماية المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية في بغداد.