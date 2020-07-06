سول ترفض تسليم مشغّل أضخم موقع إباحي للأطفال لأميركا

رفضت محكمة كورية جنوبية، الاثنين، طلبا من الولايات المتحدة، بتسليم شخص قام بتشغيل واحد من أكبر المواقع الإباحية للأطفال في العالم.

وأفادت محكمة سول العليا بأنها قررت رفض الطلب الأميركي بتسليم سون جونغ-وو، مشغل موقع “مرحبا بك في الفيديو”، مبررة ذلك بأن وجوده في كوريا الجنوبية سيساهم أكثر في مكافحة البلاد للمواد الإباحية للأطفال.

وأضافت المحكمة في بيان أن “هذا القرار لا يجب أن يتم تفسيره كتبرئة للمتهم”، موضحة أن “سون عليه أن يتعاون بنشاط مع التحقيق ويواجه العقوبة المناسبة”، حسبما نقلت وكالة “يونهاب” الكورية للأنباء.

ووجهت هيئة محلفين فيدرالية في مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة في أغسطس من عام 2018 إلى سون تسع تهم تتعلق بتشغيله موقع استغلال جنسي ضخم للأطفال.

وكان محامي سون قد طالب في الجلستين الأولى والثانية السلطات الكورية الجنوبية بضمان عدم معاقبة موكله في الولايات المتحدة على جريمة إنتاج وتوزيع المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، مشيرا إلى قوانين تسليم المجرمين الكورية التي تنص على عدم معاقبة الجاني مرتين على نفس الجريمة.

وقدم سون استئنافا خلال محاكمته الثانية في 16 يونيو للخضوع للإجراءات القانونية ذات الصلة في كوريا الجنوبية، حيث تعد عقوبات الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال أكثر تساهلا مقارنة بالولايات المتحدة.

وألقي القبض على سون في كوريا الجنوبية في مارس من عام 2018، وأدين بتهمة إنتاج وتوزيع محتوى استغلال جنسي بمقابل مادي باستخدام عملة البيتكوين المشفرة.

وأثناء الاعتقال عثرت السلطات على حوالي 8 تيرابايت من مقاطع فيديو اعتداء جنسي على أطفال.

وأنهى سون عقوبته بالسجن لمدة 18 شهرا في أبريل الماضي، بيد أنه أعيد احتجازه بموجب مذكرة توقيف لاحتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وأدار سون الموقع المذكور منذ يونيو عام 2015 وحتى مارس من 2018، حيث تمت إزالة الموقع بموجب إنفاذ القانون.

وتعاون مسؤولون من جميع أنحاء العالم لتعقب مستخدمي الموقع، وألقي القبض على 337 شخصا منهم، بما يشمل 223 كوريا، وتم إنقاذ 23 ضحية على الأقل تحت السن القانونية ممن تم استغلالهم من قبل مستخدمي الموقع.

وأفادت محكمة سول العليا بأنها قررت رفض الطلب الأميركي بتسليم سون جونغ-وو، مشغل موقع “مرحبا بك في الفيديو”، مبررة ذلك بأن وجوده في كوريا الجنوبية سيساهم أكثر في مكافحة البلاد للمواد الإباحية للأطفال.

وأضافت المحكمة في بيان أن “هذا القرار لا يجب أن يتم تفسيره كتبرئة للمتهم”، موضحة أن “سون عليه أن يتعاون بنشاط مع التحقيق ويواجه العقوبة المناسبة”، حسبما نقلت وكالة “يونهاب” الكورية للأنباء.

ووجهت هيئة محلفين فيدرالية في مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة في أغسطس من عام 2018 إلى سون تسع تهم تتعلق بتشغيله موقع استغلال جنسي ضخم للأطفال.

وكان محامي سون قد طالب في الجلستين الأولى والثانية السلطات الكورية الجنوبية بضمان عدم معاقبة موكله في الولايات المتحدة على جريمة إنتاج وتوزيع المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، مشيرا إلى قوانين تسليم المجرمين الكورية التي تنص على عدم معاقبة الجاني مرتين على نفس الجريمة.

وقدم سون استئنافا خلال محاكمته الثانية في 16 يونيو للخضوع للإجراءات القانونية ذات الصلة في كوريا الجنوبية، حيث تعد عقوبات الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال أكثر تساهلا مقارنة بالولايات المتحدة.

وألقي القبض على سون في كوريا الجنوبية في مارس من عام 2018، وأدين بتهمة إنتاج وتوزيع محتوى استغلال جنسي بمقابل مادي باستخدام عملة البيتكوين المشفرة.

وأثناء الاعتقال عثرت السلطات على حوالي 8 تيرابايت من مقاطع فيديو اعتداء جنسي على أطفال.

وأنهى سون عقوبته بالسجن لمدة 18 شهرا في أبريل الماضي، بيد أنه أعيد احتجازه بموجب مذكرة توقيف لاحتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وأدار سون الموقع المذكور منذ يونيو عام 2015 وحتى مارس من 2018، حيث تمت إزالة الموقع بموجب إنفاذ القانون.

وتعاون مسؤولون من جميع أنحاء العالم لتعقب مستخدمي الموقع، وألقي القبض على 337 شخصا منهم، بما يشمل 223 كوريا، وتم إنقاذ 23 ضحية على الأقل تحت السن القانونية ممن تم استغلالهم من قبل مستخدمي الموقع.