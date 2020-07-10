موسكو لا تتوقع تمديد معاهدة “نيو ستارت” مع واشنطن

نقلت وكالة الإعلام الروسية، الجمعة عن وزير الخارجية سيرجي لافروف، قوله إنه لا يتوقع تمديد معاهدة “نيو ستارت” بين روسيا والولايات المتحدة والمتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية.

وبالرغم من توقعه بعدم تجديد المعاهدة، إلا أن لافروف قال إن مخاطر حدوث مواجهة نووية زادت بقوة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لمناقشة الحد من أنظمة الأسلحة الجديدة مع واشنطن.

وكان مسؤول أميركي أوضح الشهر الماضي إلى أنه سيتم استبدال معاهدة “نيو ستارت” للحد من الأسلحة الاستراتيجية التي ينتهي العمل بها في فبراير.

وكانت فيينا قد استضافت محادثات الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا، قبل 3 أسابيع، ولم يكشف حينها الطرفان عن نتيجة المفاوضات.

وتفرض معاهدة «نيو ستارت» القيود الأخيرة المتبقية على نشر الولايات المتحدة وروسيا للأسلحة النووية الاستراتيجية، فتنص على ألا تنشر أي من الدولتين أكثر من 1550 سلاحا. ويمكن مد أجل المعاهدة 5 سنوات إذا وافق الطرفان.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين مرارا للانضمام للولايات المتحدة وروسيا في محادثات للاتفاق على استبدال معاهدة “نيو ستارت”. لكن الصين التي يُقدر أنها تملك نحو 300 سلاح نووي ترفض اقتراحات ترامب.

وبالرغم من توقعه بعدم تجديد المعاهدة، إلا أن لافروف قال إن مخاطر حدوث مواجهة نووية زادت بقوة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لمناقشة الحد من أنظمة الأسلحة الجديدة مع واشنطن.

وكان مسؤول أميركي أوضح الشهر الماضي إلى أنه سيتم استبدال معاهدة “نيو ستارت” للحد من الأسلحة الاستراتيجية التي ينتهي العمل بها في فبراير.

وكانت فيينا قد استضافت محادثات الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا، قبل 3 أسابيع، ولم يكشف حينها الطرفان عن نتيجة المفاوضات.

وتفرض معاهدة «نيو ستارت» القيود الأخيرة المتبقية على نشر الولايات المتحدة وروسيا للأسلحة النووية الاستراتيجية، فتنص على ألا تنشر أي من الدولتين أكثر من 1550 سلاحا. ويمكن مد أجل المعاهدة 5 سنوات إذا وافق الطرفان.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين مرارا للانضمام للولايات المتحدة وروسيا في محادثات للاتفاق على استبدال معاهدة “نيو ستارت”. لكن الصين التي يُقدر أنها تملك نحو 300 سلاح نووي ترفض اقتراحات ترامب.