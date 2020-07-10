الحد من التسلح النووي.. الصين ترفض دعوة واشنطن “المزعجة”  

رفضت الصين، يوم الجمعة، دعوة أميركية جديدة للانضمام إلى محادثات الحد من الأسلحة النووية، التي تضم روسيا، مشيرة إلى أن واشنطن واصلت “إزعاج” بكين بشأن هذه القضية.

وطالبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا الصين التي يزداد نفوذها بالانضمام إلى المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق بديل لمعاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة “نيو ستارت” التي تحدد سقفا لعدد الرؤوس النووية للولايات المتحدة وروسيا، القوتين العظميين من حقبة الحرب الباردة.

لكن الصين قالت الأربعاء إنها على استعداد للمشاركة في مفاوضات ضبط انتشار الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، شرط خفض واشنطن ترسانتها إلى حجم ترسانة بكين الأصغر بكثير، ما دفع واشنطن إلى إصدار دعوة جديدة إلى المحادثات الخميس.

إلا أنّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليغيان كرّر رفض بلاده لفكرة خلال مؤتمر صحافي الجمعة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الصيني قوله إن “معارضة الصين لما يسمى مفاوضات ثلاثية للحد من التسلح واضحة للغاية”.

وأضاف “لكن الولايات المتحدة تواصل إزعاج الصين حتى تشوه موقف الصين”، موضحا أن اقتراح واشنطن للمفاوضات الثلاثية “ليس جادا ولا صادقا”.

ودعا الناطق واشنطن إلى الاستجابة لدعوة روسيا بدلا من ذلك، لتمديد المعاهدة وزيادة تخفيض ترسانتها النووية.

وطالبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا الصين التي يزداد نفوذها بالانضمام إلى المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق بديل لمعاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة “نيو ستارت” التي تحدد سقفا لعدد الرؤوس النووية للولايات المتحدة وروسيا، القوتين العظميين من حقبة الحرب الباردة.

لكن الصين قالت الأربعاء إنها على استعداد للمشاركة في مفاوضات ضبط انتشار الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، شرط خفض واشنطن ترسانتها إلى حجم ترسانة بكين الأصغر بكثير، ما دفع واشنطن إلى إصدار دعوة جديدة إلى المحادثات الخميس.

إلا أنّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليغيان كرّر رفض بلاده لفكرة خلال مؤتمر صحافي الجمعة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الصيني قوله إن “معارضة الصين لما يسمى مفاوضات ثلاثية للحد من التسلح واضحة للغاية”.

وأضاف “لكن الولايات المتحدة تواصل إزعاج الصين حتى تشوه موقف الصين”، موضحا أن اقتراح واشنطن للمفاوضات الثلاثية “ليس جادا ولا صادقا”.

ودعا الناطق واشنطن إلى الاستجابة لدعوة روسيا بدلا من ذلك، لتمديد المعاهدة وزيادة تخفيض ترسانتها النووية.