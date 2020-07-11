الخارجية الأميركية تعلق على تحويل آيا صوفيا لمسجد

أبدت الولايات المتحدة، الجمعة، “خيبة أملها” إزاء قرار تركيا تحويل المعلم البيزنظي آيا صوفيا إلى مسجد، وحضت السلطات على إتاحة زيارتها أمام الجميع على قدم المساواة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتيغاس: “خاب أملنا من قرار الحكومة التركية تغيير وضع آيا صوفيا”.

وشددت على “تعهّد الحكومة التركية السماح للجميع بزيارة آيا صوفيا”، مضيفة “نحن نتطلّع إلى سماع خططها فيما يتعلّق بالإشراف المستمر على آيا صوفيا لضمان بقائها مفتوحة أمام الجميع من دون أي عوائق”.

وأبدى الاتحاد الأوروبي أسفه بشأن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح مبنى آيا صوفيا بإسطنبول للصلاة فيه باعتباره مسجدا بعد أن قضت محكمة عليا تركية ببطلان قرار تحويل هذا المبنى إلى متحف.

وقال كبير مسؤولي السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن “حكم مجلس الدولة التركي بإبطال أحد القرارات التاريخية لتركيا الحديثة وقرار الرئيس أردوغان بوضع هذا الأثر تحت إدارة رئاسة الشؤون الدينية مؤسفان”.

وفي السياق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثفاقة «يونسكو» أنها تأسف بشدة لقرار تركيا تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، ولعدم إجراء حوار مسبق بشأن وضع الكاتدرائية البيزنطية السابقة.

وعبرت مديرة المنظمة، أودري أزولاي، عن “الأسف الشديد لقرارات السلطات التركية، والتي اتخذت دون حوار مسبق، لتعديل وضع آيا صوفيا”، بحسب بيان للمنظمة.

تاريخ آيا صوفيا

وتم بناء كاتدرائية آيا صوفيا في القرن السادس تحت حكم الإمبراطور البيزنطي جستنيان، وبعد دخول العثمانيين إلى القسطنطينية في عام 1453 تم تحويلها إلى مسجد.

لكن بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى، قرر رئيس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، في عام 1935 تحويل الصرح إلى متحف، وأدرجت منظمة يونسكو الموقع على لائحتها للتراث العالمي.

أول صلاة

من جانبه، أعلن أردوغان أن الموقع سيفتح أمام المسلمين لأداء الصلاة في 24 يوليو، وذلك بعدما أصدر قرارا بإعادة المعلم الأثري إلى مسجد مرة أخرى عقب صدور حكم قضائي يبطل تحويله إلى متحف.

وقال أردوغان إن آيا صوفيا الذي يرجع تاريخه إلى قرابة 1500 عام سيظل مفتوحا للمسلمين والمسيحيين وكل الأجانب.

وأضاف أن تركيا مارست حقها السيادي في تحويله إلى مسجد وسوف تعتبر أي انتقاد لهذه الخطوة هجوما على استقلالها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتيغاس: “خاب أملنا من قرار الحكومة التركية تغيير وضع آيا صوفيا”.

وشددت على “تعهّد الحكومة التركية السماح للجميع بزيارة آيا صوفيا”، مضيفة “نحن نتطلّع إلى سماع خططها فيما يتعلّق بالإشراف المستمر على آيا صوفيا لضمان بقائها مفتوحة أمام الجميع من دون أي عوائق”.

وأبدى الاتحاد الأوروبي أسفه بشأن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح مبنى آيا صوفيا بإسطنبول للصلاة فيه باعتباره مسجدا بعد أن قضت محكمة عليا تركية ببطلان قرار تحويل هذا المبنى إلى متحف.

وقال كبير مسؤولي السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن “حكم مجلس الدولة التركي بإبطال أحد القرارات التاريخية لتركيا الحديثة وقرار الرئيس أردوغان بوضع هذا الأثر تحت إدارة رئاسة الشؤون الدينية مؤسفان”.

وفي السياق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثفاقة «يونسكو» أنها تأسف بشدة لقرار تركيا تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، ولعدم إجراء حوار مسبق بشأن وضع الكاتدرائية البيزنطية السابقة.

وعبرت مديرة المنظمة، أودري أزولاي، عن “الأسف الشديد لقرارات السلطات التركية، والتي اتخذت دون حوار مسبق، لتعديل وضع آيا صوفيا”، بحسب بيان للمنظمة.

تاريخ آيا صوفيا

وتم بناء كاتدرائية آيا صوفيا في القرن السادس تحت حكم الإمبراطور البيزنطي جستنيان، وبعد دخول العثمانيين إلى القسطنطينية في عام 1453 تم تحويلها إلى مسجد.

لكن بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى، قرر رئيس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، في عام 1935 تحويل الصرح إلى متحف، وأدرجت منظمة يونسكو الموقع على لائحتها للتراث العالمي.

أول صلاة

من جانبه، أعلن أردوغان أن الموقع سيفتح أمام المسلمين لأداء الصلاة في 24 يوليو، وذلك بعدما أصدر قرارا بإعادة المعلم الأثري إلى مسجد مرة أخرى عقب صدور حكم قضائي يبطل تحويله إلى متحف.

وقال أردوغان إن آيا صوفيا الذي يرجع تاريخه إلى قرابة 1500 عام سيظل مفتوحا للمسلمين والمسيحيين وكل الأجانب.

وأضاف أن تركيا مارست حقها السيادي في تحويله إلى مسجد وسوف تعتبر أي انتقاد لهذه الخطوة هجوما على استقلالها.