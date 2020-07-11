الصحة العالمية عن كورونا: لا يزال هناك أمل

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنه لا يزال بالإمكان السيطرة على تفشي فيروس كورونا، على الرغم من ازدياد أعداد الإصابات بأكثر من الضعف في الأسابيع الماضية.

واعتبر رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن تجارب إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والهند في مكافحة الوباء تثبت أنه مهما كان انتشاره حادا فانه يظل قابلا لإعادته تحت السيطرة.

وكشف تيدروس خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن “الإصابات في الأسابيع الستة الأخيرة ازدادت أكثر من الضعف”.

وأضاف أنه مع ذلك “هناك أمثلة عديدة من أنحاء العالم أظهرت أنه حتى لو كان تفشي الفيروس حادا جدا، لا يزال من الممكن السيطرة عليه مجددا”.

وتابع “بعض هذه الأمثلة هي إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وحتى دارافي، وهي منطقة كثيفة السكان في مدينة مومباي”، مشيرا إلى أن “التركيز القوي على إشراك المجتمع وأساسيات إجراء الفحوص وتتبّع الاصابات وعزلها وعلاج جميع المرضى أمر أساسي من أجل كسر سلاسل العدوى وكبح الفيروس”.

وأدى انتشار وباء كوفيد-19 إلى وفاة نحو 555 ألف مصاب في العالم منذ ظهور المرض في الصين في ديسمبر الماضي، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الجمعة استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل نحو 12.3 مليون إصابة في 196 دولة ومنطقة حتى الآن.

وقال تيدروس: “في كل مناحي الحياة كنا جميعا تحت الاختبار إلى أقصى الحدود”، مؤكدا أن “المكافحة الشرسة مقرونة بالوحدة الوطنية والتضامن العالمي يمكن أن تقلب انتشار الوباء رأسا على عقب”.

واعتبر رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن تجارب إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والهند في مكافحة الوباء تثبت أنه مهما كان انتشاره حادا فانه يظل قابلا لإعادته تحت السيطرة.

وكشف تيدروس خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن “الإصابات في الأسابيع الستة الأخيرة ازدادت أكثر من الضعف”.

وأضاف أنه مع ذلك “هناك أمثلة عديدة من أنحاء العالم أظهرت أنه حتى لو كان تفشي الفيروس حادا جدا، لا يزال من الممكن السيطرة عليه مجددا”.

وتابع “بعض هذه الأمثلة هي إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وحتى دارافي، وهي منطقة كثيفة السكان في مدينة مومباي”، مشيرا إلى أن “التركيز القوي على إشراك المجتمع وأساسيات إجراء الفحوص وتتبّع الاصابات وعزلها وعلاج جميع المرضى أمر أساسي من أجل كسر سلاسل العدوى وكبح الفيروس”.

وأدى انتشار وباء كوفيد-19 إلى وفاة نحو 555 ألف مصاب في العالم منذ ظهور المرض في الصين في ديسمبر الماضي، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الجمعة استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل نحو 12.3 مليون إصابة في 196 دولة ومنطقة حتى الآن.

وقال تيدروس: “في كل مناحي الحياة كنا جميعا تحت الاختبار إلى أقصى الحدود”، مؤكدا أن “المكافحة الشرسة مقرونة بالوحدة الوطنية والتضامن العالمي يمكن أن تقلب انتشار الوباء رأسا على عقب”.