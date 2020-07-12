انفجار وحريق “لا ينطفئ”.. فيديو لكارثة سفينة حربية أميركية

نقل 18 بحارا، على الأقل، إلى مستشفى بمنطقة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، إثر تعرضهم لإصابات خلال حريق ضخم ما زال مشتعلا لساعات على ظهر السفينة الحربية “بونهوم ريتشارد”، حتى عصر الأحد بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وأظهرت مشاهد مصورة بثت مباشرة أن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحريق، صباح الأحد، ليجدوا أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد بارتفاع مئات الأقدام في الهواء من عدة نقاط على طول السفينة، التي يبلغ طولها 257 مترا، والراسية في قاعدة سان دييغو البحرية.

وانتشرت أطقم الطوارئ في زوارق بجانب السفينة المشتعلة مستخدمة خراطيم لإطفاء الحريق.

وكتبت قوات البحرية على تويتر بعد ظهر اليوم الأحد “تم نقل 18 بحارا إلى مستشفى محلي مصابين بإصابات لا تهدد حياتهم… الطاقم بكامله خارج السفينة وتم إحصاء جميع أفراد الطاقم”.

وقالت قوات البحرية إن نحو 160 بحارا كانوا على السفينة عندما أعلن نشوب الحريق نحو الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد قالت إدارة الانقاذ من الحرائق في سان دييغو على “تويتر” إن انفجارا وقع على السفينة، وإنها تعمل مع وحدات الإطفاء الاتحادية لإخلاء المنطقة.

وبحلول ظهر اليوم بالتوقيت المحلي قالت الإدارة إن تعليمات صدرت لكل أفرادها بالخروج من الرصيف البحري في الوقت الذي أظهرت مشاهد مصورة من الجو تصاعد الحريق، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأظهرت مشاهد مصورة بثت مباشرة أن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحريق، صباح الأحد، ليجدوا أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد بارتفاع مئات الأقدام في الهواء من عدة نقاط على طول السفينة، التي يبلغ طولها 257 مترا، والراسية في قاعدة سان دييغو البحرية.

وانتشرت أطقم الطوارئ في زوارق بجانب السفينة المشتعلة مستخدمة خراطيم لإطفاء الحريق.

وكتبت قوات البحرية على تويتر بعد ظهر اليوم الأحد “تم نقل 18 بحارا إلى مستشفى محلي مصابين بإصابات لا تهدد حياتهم… الطاقم بكامله خارج السفينة وتم إحصاء جميع أفراد الطاقم”.

وقالت قوات البحرية إن نحو 160 بحارا كانوا على السفينة عندما أعلن نشوب الحريق نحو الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد قالت إدارة الانقاذ من الحرائق في سان دييغو على “تويتر” إن انفجارا وقع على السفينة، وإنها تعمل مع وحدات الإطفاء الاتحادية لإخلاء المنطقة.

وبحلول ظهر اليوم بالتوقيت المحلي قالت الإدارة إن تعليمات صدرت لكل أفرادها بالخروج من الرصيف البحري في الوقت الذي أظهرت مشاهد مصورة من الجو تصاعد الحريق، وفق ما نقلت “رويترز”.