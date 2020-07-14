ترحيب أميركي باستبعاد بريطانيا هواوي من شبكة الجيل الخامس

أعربت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار بريطانيا استبعاد عملاق شركات التكنولوجيا الصينية هواوي من إنشاء شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة.

ووصف مستشار الآمن القومي الأميركي روبرت أوبراين الخطوة البريطانية بأنها تعكس تفاهما دوليا تجاه شركة هواوي وأفرقاء آخرين يشكلون تهديدا للأمن القومي.

وقال أوبراين في تغريدة على موقع تويتر: “نتطلع إلى العمل مع المملكة المتحدة، وكذلك مع العديد من الشركاء والحلفاء لتشجيع التطوير وتعزيز التنوع في شبكة إمداد الجيل الخامس”.

وكانت قد استبعدت الحكومة البريطانية شركة الاتصالات الصينية عن استخدام معدات هواوي تدريجيا بحلول عام 2027 بسبب المخاوف الأمنية.

وأوضح وزير الدولة البريطاني للشؤون الرقمية، أوليفر دودن، أن شركتي سامسونغ الكورية الجنوبية ونيك اليابانية من أبرز المرشحين لتعويض خروج هواوي، مشيراً إلى أن المباحثات تجري على مستوى تقني،.

وأضاف في كلمته لمجلس العموم أن الدول حول العالم وليس فقط بريطانيا باتت تعتمد، وبشكل خطير، على شركات قليلة جداً.

من جانبها، دعت شركة هواوي الحكومة البريطانية لإعادة النظر في قرارها فرض حظر على شراء معدات شبكة الجيل الخامس منها، معتبرة أن الإجراء “محبِط” و”مُسيَّس”.

وقال المتحدث باسم الشركة الصينية في بريطانيا إد بروستير: “لسوء الحظ فإن مستقبلنا في بريطانيا بات مسيساً، الأمر متعلق بالسياسة التجارية الأميركية وليس الأمن”.

ووصف مستشار الآمن القومي الأميركي روبرت أوبراين الخطوة البريطانية بأنها تعكس تفاهما دوليا تجاه شركة هواوي وأفرقاء آخرين يشكلون تهديدا للأمن القومي.

وقال أوبراين في تغريدة على موقع تويتر: “نتطلع إلى العمل مع المملكة المتحدة، وكذلك مع العديد من الشركاء والحلفاء لتشجيع التطوير وتعزيز التنوع في شبكة إمداد الجيل الخامس”.

وكانت قد استبعدت الحكومة البريطانية شركة الاتصالات الصينية عن استخدام معدات هواوي تدريجيا بحلول عام 2027 بسبب المخاوف الأمنية.

وأوضح وزير الدولة البريطاني للشؤون الرقمية، أوليفر دودن، أن شركتي سامسونغ الكورية الجنوبية ونيك اليابانية من أبرز المرشحين لتعويض خروج هواوي، مشيراً إلى أن المباحثات تجري على مستوى تقني،.

وأضاف في كلمته لمجلس العموم أن الدول حول العالم وليس فقط بريطانيا باتت تعتمد، وبشكل خطير، على شركات قليلة جداً.

من جانبها، دعت شركة هواوي الحكومة البريطانية لإعادة النظر في قرارها فرض حظر على شراء معدات شبكة الجيل الخامس منها، معتبرة أن الإجراء “محبِط” و”مُسيَّس”.

وقال المتحدث باسم الشركة الصينية في بريطانيا إد بروستير: “لسوء الحظ فإن مستقبلنا في بريطانيا بات مسيساً، الأمر متعلق بالسياسة التجارية الأميركية وليس الأمن”.