حاكم أوكلاهوما “المعارض للكمامة” يصاب بكورونا

أعلن حاكم أوكلاهوما، كيفن ستيت، الذي شارك في تجمّع انتخابي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يتم التقيّد خلاله بقواعد التباعد الاجتماعي ولا بوضع الكمامات، إصابته بكوفيد-19، لكنّه استبعد أن يكون التقط العدوى خلال التجمّع.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الحاكم الجمهوري قوله في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: “خضعت أمس لفحص كشف الإصابة بكوفيد-19 وجاءت النتيجة إيجابية”.

ويرأس ستيت حكومة الولاية الواقعة في وسط البلاد والمجاورة لتكساس.

وقال ستيت: “أشعر أنّي بحال جيدة، شعرت بآلام أمس. لم أكن أعاني من ارتفاع الحرارة”، موضّحاً أنه سيلتزم الحجر المنزلي مع عائلته وسيعمل من المنزل حتى إشعار آخر.

وتابع: “لا أعتقد أنّي أصبت بالوباء خلال التجمّع الانتخابي الداعم للرئيس، لقد مرّ وقت طويل على ذلك”.

ونظّم التجمّع الانتخابي في تولسا في 20 يونيو، أي قبل 24 يوماً من خضوعه لفحص الكشف عن الإصابة بكوفيد-19، ما يجعل من غير المرجّح أن يكون قد أصيب بالوباء في ذاك اليوم «متوسّط المدة الزمنية لظهور العوارض يتراوح بين 4 و5 أيام من الإصابة».

وشارك في التجمّع نحو 6 آلاف من مناصري ترامب، لم يضعوا بغالبيتهم الكمامات، وقد سجّلت موجة إصابات بعد أسبوعين من تنظيم اللقاء الانتخابي، وفق السلطات الصحية المحلية.

ولم يضع ستيت حينها كمّامة واختلط بالحشود، وكان قد صرّح قبل التجمّع الانتخابي أنّ “الأمور تجري بكل أمان، نحن نتطلّع حقا لذلك”.

ويواصل الوباء تفشّيه في ولاية أوكلاهوما على غرار أجزاء واسعة من جنوب البلاد. وسجّلت أوكلاهوما، الثلاثاء، أكبر حصيلة يومية للإصابات في الولاية بلغت 993 إصابة، وسط تزايد أعداد المرضى الذين يتم إدخالهم المستشفيات.

وأوكلاهوما واحدة من 3 ولايات لا تلزم سكانها ولا توصيهم بوضع الكمامات، وفق رابطة مسؤولي الصحة العامة في الولايات والمقاطعات، وكان ستيت قد دعا إلى عدم تحميل أي مسؤولية إلى من قرر عدم وضع كمامة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الحاكم الجمهوري قوله في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: “خضعت أمس لفحص كشف الإصابة بكوفيد-19 وجاءت النتيجة إيجابية”.

ويرأس ستيت حكومة الولاية الواقعة في وسط البلاد والمجاورة لتكساس.

وقال ستيت: “أشعر أنّي بحال جيدة، شعرت بآلام أمس. لم أكن أعاني من ارتفاع الحرارة”، موضّحاً أنه سيلتزم الحجر المنزلي مع عائلته وسيعمل من المنزل حتى إشعار آخر.

وتابع: “لا أعتقد أنّي أصبت بالوباء خلال التجمّع الانتخابي الداعم للرئيس، لقد مرّ وقت طويل على ذلك”.

ونظّم التجمّع الانتخابي في تولسا في 20 يونيو، أي قبل 24 يوماً من خضوعه لفحص الكشف عن الإصابة بكوفيد-19، ما يجعل من غير المرجّح أن يكون قد أصيب بالوباء في ذاك اليوم «متوسّط المدة الزمنية لظهور العوارض يتراوح بين 4 و5 أيام من الإصابة».

وشارك في التجمّع نحو 6 آلاف من مناصري ترامب، لم يضعوا بغالبيتهم الكمامات، وقد سجّلت موجة إصابات بعد أسبوعين من تنظيم اللقاء الانتخابي، وفق السلطات الصحية المحلية.

ولم يضع ستيت حينها كمّامة واختلط بالحشود، وكان قد صرّح قبل التجمّع الانتخابي أنّ “الأمور تجري بكل أمان، نحن نتطلّع حقا لذلك”.

ويواصل الوباء تفشّيه في ولاية أوكلاهوما على غرار أجزاء واسعة من جنوب البلاد. وسجّلت أوكلاهوما، الثلاثاء، أكبر حصيلة يومية للإصابات في الولاية بلغت 993 إصابة، وسط تزايد أعداد المرضى الذين يتم إدخالهم المستشفيات.

وأوكلاهوما واحدة من 3 ولايات لا تلزم سكانها ولا توصيهم بوضع الكمامات، وفق رابطة مسؤولي الصحة العامة في الولايات والمقاطعات، وكان ستيت قد دعا إلى عدم تحميل أي مسؤولية إلى من قرر عدم وضع كمامة.