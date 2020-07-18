حرب أقوى دولة بالعالم.. الصين تتحدث عن “جنون أميركي”

اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن المسؤولين الأميركيين “فقدوا عقولهم وجن جنونهم” في تعاملهم مع بكين، وذلك في إطار السجال بين القوتين العظميين.

وارتفع منسوب التوتر بين واشنطن وبكين هذا العام، وقبل أيام قررت الولايات المتحدة حظر منح تأشيرات لمسؤولين صينيين وتجميد أصول تابعة لهم.

وزاد وزير العدل الأميركي، بيل بار، من حدة التوتر الخميس عندما اتهم بكين بشن “حرب اقتصادية خاطفة” للحلول محل واشنطن كأبرز قوة في العالم، ونشر الأيديولوجيا السياسية التي تتبنّاها حول العالم.

لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونينغ، قالت إن بار وغيره من المسؤولين الأميركيين ينتقدون الصين لصرف الأنظار عن مشكلاتهم السياسية الداخلية، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وقالت “لا يتردد هؤلاء، لمصلحتهم الخاصة ولتحقيق مكاسب سياسية، في تأليب الرأي العام المحلي… إلى درجة أنهم فقدوا عقولهم وجُن جنونهم”، على حد قولها.

وأضافت أن الصين لا تنوي تحدي الولايات المتحدة أو الحلول محلها، وقالت إنها تأمل بأن تتمكن واشنطن من “العودة إلى العقلانية” في ما يتعلّق بسياستها حيال الصين.

وقالت “لا يمكن لعصفور دوري «صغير» أن يفهم طموح بجعة”، مضيفة “هذا سوء تقدير وسوء فهم خطير لنوايا الصين الاستراتيجية”.

وارتفع منسوب التوتر بين واشنطن وبكين هذا العام، وقبل أيام قررت الولايات المتحدة حظر منح تأشيرات لمسؤولين صينيين وتجميد أصول تابعة لهم.

وزاد وزير العدل الأميركي، بيل بار، من حدة التوتر الخميس عندما اتهم بكين بشن “حرب اقتصادية خاطفة” للحلول محل واشنطن كأبرز قوة في العالم، ونشر الأيديولوجيا السياسية التي تتبنّاها حول العالم.

لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونينغ، قالت إن بار وغيره من المسؤولين الأميركيين ينتقدون الصين لصرف الأنظار عن مشكلاتهم السياسية الداخلية، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وقالت “لا يتردد هؤلاء، لمصلحتهم الخاصة ولتحقيق مكاسب سياسية، في تأليب الرأي العام المحلي… إلى درجة أنهم فقدوا عقولهم وجُن جنونهم”، على حد قولها.

وأضافت أن الصين لا تنوي تحدي الولايات المتحدة أو الحلول محلها، وقالت إنها تأمل بأن تتمكن واشنطن من “العودة إلى العقلانية” في ما يتعلّق بسياستها حيال الصين.

وقالت “لا يمكن لعصفور دوري «صغير» أن يفهم طموح بجعة”، مضيفة “هذا سوء تقدير وسوء فهم خطير لنوايا الصين الاستراتيجية”.