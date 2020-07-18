“أبطال خارقون” يشيدون بشجاعة صبي أنقذ شقيقته من عضة كلب

أشاد أبطال خارقون أميركيون، من “كابتن أميركا” إلى “آيرن مان” و”ثور” و”سبايدرمان”، بشجاعة صبي في السادسة تعرض لتشويه في الوجه بعدما تدخل لحماية شقيقته من عضة كلب.

وقال كريس إيفانز، الذي يؤدي دور كابتن أميركا في سلسلة أفلام “أفنجرز” التي يحبها الطفل الصغير، “أنت بطل. ما قمت به ينم عن شجاعة كبيرة. شقيقتك محظوظة بكونك شقيقها الأكبر. ولا بد أن والديك فخوران جدا بك”.

وقد وقف بريدجر ووكر «6 سنوات» في التاسع من يوليو في وجه كلب من فصيلة جرمان شيبرد كان يستعد لمهاجمة شقيقته البالغة أربع سنوات.

وعضه الكلب في وجنته وقد خضع لعملية جراحية طارئة أجراها جراح تجميلي مع 90 غرزة.

وأكد والدا بريدجر إنه قال لهما بعد ذلك “لو كان لابد من أن يموت أحد فيجب أن يكون أنا”.

وانتشرت قصة الصبي كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية، وقد لبى الكثير من المشاهير النداء الذي أطلقته إحدى قريبات الطفل عبر “إنستغرام” لتوجيه رسائل دعم له.

فوعد الممثل روبرت داوني جونيور الذي يؤدي دور الرجل الحديدي “أيرون مان”، بريدجر “بشيء مميز” بمناسبة عيد ميلاده المقبل.

وأشاد كريس همسوورث الذي جسد دور ثور في عدة أفلام من عالم “مارفل” بشجاعة الصبي “التي لا توصف”.

وقال “لقد أثرت إعجابنا جميعا. أعرف أنك من عشاق أفنجزر ويسرني أنا وكل زملائي أن نعدك من ضمن فريقنا”.

وقال كريس إيفانز، الذي يؤدي دور كابتن أميركا في سلسلة أفلام “أفنجرز” التي يحبها الطفل الصغير، “أنت بطل. ما قمت به ينم عن شجاعة كبيرة. شقيقتك محظوظة بكونك شقيقها الأكبر. ولا بد أن والديك فخوران جدا بك”.

وقد وقف بريدجر ووكر «6 سنوات» في التاسع من يوليو في وجه كلب من فصيلة جرمان شيبرد كان يستعد لمهاجمة شقيقته البالغة أربع سنوات.

وعضه الكلب في وجنته وقد خضع لعملية جراحية طارئة أجراها جراح تجميلي مع 90 غرزة.

وأكد والدا بريدجر إنه قال لهما بعد ذلك “لو كان لابد من أن يموت أحد فيجب أن يكون أنا”.

وانتشرت قصة الصبي كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية، وقد لبى الكثير من المشاهير النداء الذي أطلقته إحدى قريبات الطفل عبر “إنستغرام” لتوجيه رسائل دعم له.

فوعد الممثل روبرت داوني جونيور الذي يؤدي دور الرجل الحديدي “أيرون مان”، بريدجر “بشيء مميز” بمناسبة عيد ميلاده المقبل.

وأشاد كريس همسوورث الذي جسد دور ثور في عدة أفلام من عالم “مارفل” بشجاعة الصبي “التي لا توصف”.

وقال “لقد أثرت إعجابنا جميعا. أعرف أنك من عشاق أفنجزر ويسرني أنا وكل زملائي أن نعدك من ضمن فريقنا”.