ترامب بالكمامة: هذه هي “الوطنية”

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، تأييده لوضع القناع الطبي “الكمامة”، تحسبا لفيروس كورونا المستجد، معتبرا ذلك عملا “وطنيا”.

وكتب ترامب على تويتر “كثيرون يقولون إن وضع الكمامة عمل وطني حين تستحيل ممارسة التباعد الاجتماعي. ولا أحد أكثر وطنية مني”، مرفقا تغريدته بصورة له وهو يضع كمامة.

وكان ترامب تبنى لوقت طويل موقفا ملتبسا من هذه المسألة، إلا أنه ظهر قبل أيام، ولأول مرة بعد نحو 4 شهور من تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مرتديا قناع طبي خلال تواجده في مكان عام.

ووضع ترامب الكمامة خلال زيارته مركزا طبيا في العاصمة الأميركية، وذلك بعدما أثار طوال أسابيع جدلا بسبب عدم استخدامه لعا بشكل علني.

وسار ترامب داخل أروقة مستشفى “والتر ريد” العسكري خارج واشنطن وعلى وجهه قناع أسود اللون قبل لقائه جنوداً قدامى مصابين، وفق ما نقلت “فرانس برس” عن لقطات تلفزيونية.

وبذلك استجاب ترامب للضغوط كي يكون مثالا في مجال الصحة العامة، مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، الاثنين 3 ملايين و761ألفا، بزيادة 63201 عن الإحصاء السابق، بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فيما ارتفع عدد الوفيات 498 ليصل الإجمالي إلى 140157، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وكتب ترامب على تويتر “كثيرون يقولون إن وضع الكمامة عمل وطني حين تستحيل ممارسة التباعد الاجتماعي. ولا أحد أكثر وطنية مني”، مرفقا تغريدته بصورة له وهو يضع كمامة.

وكان ترامب تبنى لوقت طويل موقفا ملتبسا من هذه المسألة، إلا أنه ظهر قبل أيام، ولأول مرة بعد نحو 4 شهور من تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مرتديا قناع طبي خلال تواجده في مكان عام.

ووضع ترامب الكمامة خلال زيارته مركزا طبيا في العاصمة الأميركية، وذلك بعدما أثار طوال أسابيع جدلا بسبب عدم استخدامه لعا بشكل علني.

وسار ترامب داخل أروقة مستشفى “والتر ريد” العسكري خارج واشنطن وعلى وجهه قناع أسود اللون قبل لقائه جنوداً قدامى مصابين، وفق ما نقلت “فرانس برس” عن لقطات تلفزيونية.

وبذلك استجاب ترامب للضغوط كي يكون مثالا في مجال الصحة العامة، مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، الاثنين 3 ملايين و761ألفا، بزيادة 63201 عن الإحصاء السابق، بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فيما ارتفع عدد الوفيات 498 ليصل الإجمالي إلى 140157، وفق ما نقلت “فرانس برس”.