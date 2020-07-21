نسبة مرعبة في فلوريدا.. أسبوع كورونا الكارثي اكتمل في أميركا

لليوم السابع على التوالي، سجلت الولايات المتحدة الأميركية، أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، الاثنين.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 3,82 مليون إصابة، بينها 61,288 إصابة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما تسبب كوفيد-19 بوفاة 448 شخصاً في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتاك في هذا البلد إلى 140,922 وفاة، وفق الجامعة.

والولايات المتحدة، بفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

ومنذ أسبوع تسجل الولايات المتحدة حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد عن 60 ألف إصابة، وقد بلغت هذه الحصيلة ذروتها الجمعة حين سجلت 77,638 إصابة جديدة.

ومنذ نهاية يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس، ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وفي نهاية الأسبوع الماضي بلغ عدد مرضى كوفيد-19 الذين استدعت حالتهم إدخالهم المستشفيات رقماً قياسياً.

أما في ولاية فلوريدا، التي باتت إحدى أبرز بؤر الوباء في البلاد، فقد بلغت نسبة إشغال الأسرة في أقسام العناية الفائقة في المستشفيات 82%، وفق ما أوردت “فرانس برس”.

وتوقّعت نماذج وبائية محدثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفاً بحلول 1 أغسطس، و157 ألفاً بحلول 8 أغسطس.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 3,82 مليون إصابة، بينها 61,288 إصابة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما تسبب كوفيد-19 بوفاة 448 شخصاً في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتاك في هذا البلد إلى 140,922 وفاة، وفق الجامعة.

والولايات المتحدة، بفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

ومنذ أسبوع تسجل الولايات المتحدة حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد عن 60 ألف إصابة، وقد بلغت هذه الحصيلة ذروتها الجمعة حين سجلت 77,638 إصابة جديدة.

ومنذ نهاية يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس، ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وفي نهاية الأسبوع الماضي بلغ عدد مرضى كوفيد-19 الذين استدعت حالتهم إدخالهم المستشفيات رقماً قياسياً.

أما في ولاية فلوريدا، التي باتت إحدى أبرز بؤر الوباء في البلاد، فقد بلغت نسبة إشغال الأسرة في أقسام العناية الفائقة في المستشفيات 82%، وفق ما أوردت “فرانس برس”.

وتوقّعت نماذج وبائية محدثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفاً بحلول 1 أغسطس، و157 ألفاً بحلول 8 أغسطس.