ترامب يحذر من “أكثر انتخابات فاسدة” في التاريخ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى إجراء “أكثر انتخابات فاسدة ومزورة في تاريخ بلادنا”.

ووضع موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ملحوظة عن “معلومات عن الاقتراع” ملحقة بمنشور ترامب عن التصويت عبر البريد.

وكتب ترامب في المنشور على فيسبوك “التصويت عبر البريد إذا لم تغيره المحاكم سيؤدي لإجراء أكثر انتخابات فاسدة في تاريخ بلادنا! انتخابات مزورة”.

وتحيل الملحوظة التي أرفقها فيسبوك بالمنشور المستخدمين لتفاصيل من موقع إلكتروني للحكومة الأميركية على الإنترنت بشأن كيفية التصويت في انتخابات 2020.

وفي وقت سابق، أبدى ترامب شكوكه في استطلاعات الرأي التي ترجحُ كفة المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في انتخابات الرئاسة المرتقبة خلال نوفمبر المقبل.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة “واشنطن بوست” وشبكة “إي بي سي نيوز”، فإن جو بايدن تقدم بـ15 نقطة على ترامب.

واعتمد الاستطلاع على آراء الناخبين المسجلين على المستوى الوطني في الولايات المتحدة، وسط تراجع مستمر لشعبية ترامب.

ووصف ترامب الاستطلاعات بالمزيفة، وعندما سئل عما إذا كان سيقبل نتيجة الانتخابات في حال فاز خصمه الديمقراطي، رفض أن يقدم جوابا صريحا.

وأوضح ترامب “علي أن أنظر في الأمر. لا، لن أقول نعم وكفى، كما لن أقول لا. وذاك أيضا ما فعلته في المرة الماضية”.

ووضع موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ملحوظة عن “معلومات عن الاقتراع” ملحقة بمنشور ترامب عن التصويت عبر البريد.

وكتب ترامب في المنشور على فيسبوك “التصويت عبر البريد إذا لم تغيره المحاكم سيؤدي لإجراء أكثر انتخابات فاسدة في تاريخ بلادنا! انتخابات مزورة”.

وتحيل الملحوظة التي أرفقها فيسبوك بالمنشور المستخدمين لتفاصيل من موقع إلكتروني للحكومة الأميركية على الإنترنت بشأن كيفية التصويت في انتخابات 2020.

وفي وقت سابق، أبدى ترامب شكوكه في استطلاعات الرأي التي ترجحُ كفة المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في انتخابات الرئاسة المرتقبة خلال نوفمبر المقبل.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة “واشنطن بوست” وشبكة “إي بي سي نيوز”، فإن جو بايدن تقدم بـ15 نقطة على ترامب.

واعتمد الاستطلاع على آراء الناخبين المسجلين على المستوى الوطني في الولايات المتحدة، وسط تراجع مستمر لشعبية ترامب.

ووصف ترامب الاستطلاعات بالمزيفة، وعندما سئل عما إذا كان سيقبل نتيجة الانتخابات في حال فاز خصمه الديمقراطي، رفض أن يقدم جوابا صريحا.

وأوضح ترامب “علي أن أنظر في الأمر. لا، لن أقول نعم وكفى، كما لن أقول لا. وذاك أيضا ما فعلته في المرة الماضية”.