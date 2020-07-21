مذيع سابق في فوكس نيوز يواجه دعوى اغتصاب داخل مقر العمل

أقامت جنيفر إيكهارت الموظفة السابقة بشبكة “فوكس نيوز” دعوى قضائية، الاثنين، أمام محكمة اتحادية في نيويورك ضد فوكس نيوز والمذيع السابق بالشبكة إد هنري متهمة إياه باغتصابها.

وجاء بالشكوى أن هنري “ترصدها وتلاعب بها نفسيا وأكرهها على إقامة علاقة جنسية معه وعندما لم تستجب له طوعا اعتدى عليها جنسيا داخل مقر العمل واغتصبها داخل فندق”.

وفي بيان باسم هنري، قالت محاميته كاثرين فوتي إن الأدلة ستظهر أن إيكهارت “كانت صاحبة المبادرة وشجعت تماما على إقامة علاقة بالتراضي”.

وفي بيان منفصل، قالت المتحدثة باسم فوكس نيوز إن إيكهارت والمتضامنة معها بالدعوى كاثي أريو، وهي ضيفة بالشبكة، يمكنهما توجيه ادعاءاتهم ضد هنري مباشرة لأن الشبكة “اتخذت بالفعل قرارا عاجلا من جانبها فور علمها بمزاعم الآنسة إيكهارت في 25 يونيو ولم يعد السيد هنري موظفا بالشبكة”.

وذكرت الشبكة الإخبارية المملوكة لروبرت مردوخ صاحب شركة فوكس في الأول من يوليو أنها فصلت هنري بعد تلقي شكوى من محامي موظفة سابقة ووكلت شركة محاماة للتحقيق.

وتشير الدعوى المقامة أمس الاثنين إلى أن الشبكة كانت تعلم أن هنري متورط بسوء سلوك جنسي يعود إلى مطلع 2017.

وقالت المتحدثة باسم “فوكس نيوز” في بيان لاحق أمس “لم تكن هناك مزاعم بالتحرش الجنسي ضد إد هنري في فوكس نيوز قبل ادعاء جنيفر إيكهارت في 25 يونيو 2020”.

وجاء بالشكوى أن هنري “ترصدها وتلاعب بها نفسيا وأكرهها على إقامة علاقة جنسية معه وعندما لم تستجب له طوعا اعتدى عليها جنسيا داخل مقر العمل واغتصبها داخل فندق”.

وفي بيان باسم هنري، قالت محاميته كاثرين فوتي إن الأدلة ستظهر أن إيكهارت “كانت صاحبة المبادرة وشجعت تماما على إقامة علاقة بالتراضي”.

وفي بيان منفصل، قالت المتحدثة باسم فوكس نيوز إن إيكهارت والمتضامنة معها بالدعوى كاثي أريو، وهي ضيفة بالشبكة، يمكنهما توجيه ادعاءاتهم ضد هنري مباشرة لأن الشبكة “اتخذت بالفعل قرارا عاجلا من جانبها فور علمها بمزاعم الآنسة إيكهارت في 25 يونيو ولم يعد السيد هنري موظفا بالشبكة”.

وذكرت الشبكة الإخبارية المملوكة لروبرت مردوخ صاحب شركة فوكس في الأول من يوليو أنها فصلت هنري بعد تلقي شكوى من محامي موظفة سابقة ووكلت شركة محاماة للتحقيق.

وتشير الدعوى المقامة أمس الاثنين إلى أن الشبكة كانت تعلم أن هنري متورط بسوء سلوك جنسي يعود إلى مطلع 2017.

وقالت المتحدثة باسم “فوكس نيوز” في بيان لاحق أمس “لم تكن هناك مزاعم بالتحرش الجنسي ضد إد هنري في فوكس نيوز قبل ادعاء جنيفر إيكهارت في 25 يونيو 2020”.