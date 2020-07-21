ترامب عن كورونا: أكره أن أقول ذلك.. لكنها الحقيقة

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب بواقعية شديدة عن أزمة كورونا التي تضرب بلاده في أول مؤتمر صحفي يعقده بشأن الفيروس منذ أبريل الماضي.

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس سيعلن “أخبارا سارة” بشأن الوباء.

لكن ترامب أقر أمام الصحفيين بمدى فداحة جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وقال إن “الأزمة ستسوء حتماً، للأسف، قبل أن تتحسن”.

وتابع: أنا لا أحب أن أقول ذلك لكن هذه هي الحقيقة، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأضاف “بعض المناطق في بلدنا تبلي بلا حسناً جداً. وهناك مناطق أخرى أداؤها أقل جودة”.

وطلب ترامب من الأميركيين “وضع كمامات” عندما لا يكون التباعد الاجتماعي ممكنا، مشيرا إلى أنه يخضع لفحص كورونا كل يومين أو ثلاثة

وأمس الاثنين، أعلن ترامب أن وضع القناع الطبي “الكمامة”، تحسبا لفيروس كورونا المستجد، معتبرا ذلك عملا “وطنيا”.

وكتب الرئيس الأميركي على تويتر “كثيرون يقولون إن وضع الكمامة عمل وطني حين تستحيل ممارسة التباعد الاجتماعي. ولا أحد أكثر وطنية مني”، مرفقا تغريدته بصورة له وهو يضع كمامة.

وأعلن ترامب أنه سيستأنف الثلاثاء مؤتمراته الصحفية الدورية عن فيروس كورونا، التي كان يعقدها في شكل شبه يومي في أبريل.

وصرح للصحفيين في البيت الأبيض “كنت أعقدها وكان عدد كبير من الناس يشاهدونها، عدد قياسي من المشاهدين في تاريخ التلفزيون، وكان ذلك فريدا”.

واضاف أن هذه المؤتمرات شكلت “وسيلة جيدة جدا لإعلام الناس” بآخر التطورات عن وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس سيعلن “أخبارا سارة” بشأن الوباء.

لكن ترامب أقر أمام الصحفيين بمدى فداحة جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وقال إن “الأزمة ستسوء حتماً، للأسف، قبل أن تتحسن”.

وتابع: أنا لا أحب أن أقول ذلك لكن هذه هي الحقيقة، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأضاف “بعض المناطق في بلدنا تبلي بلا حسناً جداً. وهناك مناطق أخرى أداؤها أقل جودة”.

وطلب ترامب من الأميركيين “وضع كمامات” عندما لا يكون التباعد الاجتماعي ممكنا، مشيرا إلى أنه يخضع لفحص كورونا كل يومين أو ثلاثة

وأمس الاثنين، أعلن ترامب أن وضع القناع الطبي “الكمامة”، تحسبا لفيروس كورونا المستجد، معتبرا ذلك عملا “وطنيا”.

وكتب الرئيس الأميركي على تويتر “كثيرون يقولون إن وضع الكمامة عمل وطني حين تستحيل ممارسة التباعد الاجتماعي. ولا أحد أكثر وطنية مني”، مرفقا تغريدته بصورة له وهو يضع كمامة.

وأعلن ترامب أنه سيستأنف الثلاثاء مؤتمراته الصحفية الدورية عن فيروس كورونا، التي كان يعقدها في شكل شبه يومي في أبريل.

وصرح للصحفيين في البيت الأبيض “كنت أعقدها وكان عدد كبير من الناس يشاهدونها، عدد قياسي من المشاهدين في تاريخ التلفزيون، وكان ذلك فريدا”.

واضاف أن هذه المؤتمرات شكلت “وسيلة جيدة جدا لإعلام الناس” بآخر التطورات عن وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة.