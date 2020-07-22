زلزال قوي يضرب سواحل ألاسكا وتحذير من تسونامي

وقع زلزال بقوة 7.8 درجات، الأربعاء، على بعد حوالي 800 كلم جنوب غربي إنكوراج في ألاسكا، مما تسبب بإنذار بحصول تسونامي، كما أعلن المعهد الأميركي لرصد الزلازل.

ويشمل الإنذار، بحسب المعهد، منطقة قطرها 300 كلم في محيط مركز الزلزال، الذي وقع عند الساعة 6:12 بتوقيت غرينيتش على بعد 90 كلم جنوب بيريفيل.

وفي يناير 2019، ضرf زلزال بقوة 5.4 درجة بمقياس ريختر، منطقة قرب مدينة إنكوراج في ولاية ألاسكا الأميركية.

وفي نوفمبر 2018، وقع زلزال قوي بلغت شدته سبع درجات في منطقة قرب إنكوراج التي يسكنها نحو 300 ألف شخص، مما أسفر عن أضرار ببعض الطرق وتعطيل خدمة الاتصالات، وأضرار أخرى محدودة.

وأحدث الزلزال شقوقا في بعض الطرق، وتسبب في محاصرة سيارات وتعطيل حركة المرور، وانقطاع بث قنوات تلفزيونية في أنكوريدج، أكبر مدن الولاية.

ويشمل الإنذار، بحسب المعهد، منطقة قطرها 300 كلم في محيط مركز الزلزال، الذي وقع عند الساعة 6:12 بتوقيت غرينيتش على بعد 90 كلم جنوب بيريفيل.

وفي يناير 2019، ضرf زلزال بقوة 5.4 درجة بمقياس ريختر، منطقة قرب مدينة إنكوراج في ولاية ألاسكا الأميركية.

وفي نوفمبر 2018، وقع زلزال قوي بلغت شدته سبع درجات في منطقة قرب إنكوراج التي يسكنها نحو 300 ألف شخص، مما أسفر عن أضرار ببعض الطرق وتعطيل خدمة الاتصالات، وأضرار أخرى محدودة.

وأحدث الزلزال شقوقا في بعض الطرق، وتسبب في محاصرة سيارات وتعطيل حركة المرور، وانقطاع بث قنوات تلفزيونية في أنكوريدج، أكبر مدن الولاية.