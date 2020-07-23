شرطة شيكاغو تنشر فيديو “حرب الشوارع” بحثا عن مسلحين

نشرت شرطة مدينة شيكاغو الأميركية، مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة، يوثق ما يشبه “حرب شوارع” بين مجموعة من الرجال، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة امرأة، داعية الناس للإدلاء بأية معلومات تساعد في القبض عليهم.

ووقعت الحادثة الساعة الثانية والنصف من صباح الأحد، على أحد الجسور في شيكاغو، حيث كان مجموعة من الشباب يسيرون، قبل أن يتوقف أحدهم فجأة ويشهر سلاحه، ثم يقوم آخر بالأمر نفسه، ليبدآ بإطلاق النار نحو شيء خارج إطار الكاميرا.

ونجحت الشرطة في تقريب الصورة وإيضاح ملامح الشخصين اللذين أثارا الذعر في المكان، حيث بدأ الناس في الهروب، أو اتخاذ وضع القرفصاء لتجنب الرصاصات المتطايرة.

وأسفرت الواقعة عن مقتل شخص كان يقود سيارته بالقرب من المكان، وإصابة المرأة التي كانت بجواره بجروح، وفق ما ذكر موقع “فوكس نيوز”.

وطالبت شرطة شيكاغو الأشخاص الذين تورطوا في الواقعة، أو أي شهود عيان، التقدم بمعلومات قد تساعد في القبض على الرجلين المسلحين، في إطار محاولتها السيطرة على أعمال العنف في المدينة، التي شهدت أحداثا دموية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، راح ضحيتها 10 أشخاص وأصيب 60 آخرون.

ووقعت الحادثة الساعة الثانية والنصف من صباح الأحد، على أحد الجسور في شيكاغو، حيث كان مجموعة من الشباب يسيرون، قبل أن يتوقف أحدهم فجأة ويشهر سلاحه، ثم يقوم آخر بالأمر نفسه، ليبدآ بإطلاق النار نحو شيء خارج إطار الكاميرا.

ونجحت الشرطة في تقريب الصورة وإيضاح ملامح الشخصين اللذين أثارا الذعر في المكان، حيث بدأ الناس في الهروب، أو اتخاذ وضع القرفصاء لتجنب الرصاصات المتطايرة.

وأسفرت الواقعة عن مقتل شخص كان يقود سيارته بالقرب من المكان، وإصابة المرأة التي كانت بجواره بجروح، وفق ما ذكر موقع “فوكس نيوز”.

وطالبت شرطة شيكاغو الأشخاص الذين تورطوا في الواقعة، أو أي شهود عيان، التقدم بمعلومات قد تساعد في القبض على الرجلين المسلحين، في إطار محاولتها السيطرة على أعمال العنف في المدينة، التي شهدت أحداثا دموية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، راح ضحيتها 10 أشخاص وأصيب 60 آخرون.