بالفيديو.. ترامب يلعب “بيسبول” في البيت الأبيض

نشر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الخميس، على حسابه الرسمي في “تويتر” فيديو وهو يلعب في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بعد نهاية المؤتمر الصحفي لعبة البيسبول.

وظهر ترامب في الفيديو، وهو يتبادل كرة البيسبول مع ماريو ريفيرا، أحد لاعبي قاعة مشاهير البيسبول في الولايات المتحدة، تمهيدا لبداية موسم الدوري الرئيسي لعام 2020 الذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وخلال حديث بين ريفيرا وترامب، قال الرئيس الأميركي إن عودة دوري البيسبول مهم للغاية مع إعادة فتح البلاد من جديد بعد التأثير الكبير لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب، الذي منح ريفيرا وسام الحرية الرئاسي العام الماضي: “لقد كنت أعظم مخلص على الإطلاق. لقد كان لديك الملعب الذي كسرت فيه الكثير من الأرقام”.

وفي الفيديو، ظهر عدد من الأطفال وهم يتبادلون الكرة في مشهد استعراضي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل وقت قصير من مواجهة فريق نيويورك يانكيز لبطل بطولة العالم فريق ناشيونال واشنطن.

وعن المباراة، قال ترامب: “إذا استطعت سأفعل. سأشاهد جزءا منها على الأقل. لقد كنت مشغولاً للغاية بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية وحوالي 30 دولة أخرى، لكن بالتأكيد سأحصل على القليل منها”.

وظهر ترامب في الفيديو، وهو يتبادل كرة البيسبول مع ماريو ريفيرا، أحد لاعبي قاعة مشاهير البيسبول في الولايات المتحدة، تمهيدا لبداية موسم الدوري الرئيسي لعام 2020 الذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وخلال حديث بين ريفيرا وترامب، قال الرئيس الأميركي إن عودة دوري البيسبول مهم للغاية مع إعادة فتح البلاد من جديد بعد التأثير الكبير لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب، الذي منح ريفيرا وسام الحرية الرئاسي العام الماضي: “لقد كنت أعظم مخلص على الإطلاق. لقد كان لديك الملعب الذي كسرت فيه الكثير من الأرقام”.

وفي الفيديو، ظهر عدد من الأطفال وهم يتبادلون الكرة في مشهد استعراضي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل وقت قصير من مواجهة فريق نيويورك يانكيز لبطل بطولة العالم فريق ناشيونال واشنطن.

وعن المباراة، قال ترامب: “إذا استطعت سأفعل. سأشاهد جزءا منها على الأقل. لقد كنت مشغولاً للغاية بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية وحوالي 30 دولة أخرى، لكن بالتأكيد سأحصل على القليل منها”.