ترامب وبوتن.. مكالمة هاتفية لبحث نزع الأسلحة النووية

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، تناولت الصعوبات التي تعترض مفاوضات نزع الأسلحة النووية، وسبل مكافحة جائحة كوفيد-19.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان مقتضب، إن الرئيسين ناقشا “الجهود الجارية للقضاء على جائحة كوفيد-19 وفي الوقت نفسه الاستمرار في إعادة فتح الاقتصادات”.

وأضاف البيان أن ترامب جدّد التعبير عن “أمله في تجنب سباق تسلح مكلف بين الصين وروسيا والولايات المتحدة”.

كما دعا ترامب إلى إحراز تقدم في مفاوضات فيينا حيث تحاول واشنطن وموسكو منذ نهاية يونيو، التوصل إلى اتفاق بديل عن معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة “نيو ستارت”، التي تنقضي صلاحيتها في فبراير2021 وتحدد سقفا للرؤوس النووية لكل من الولايات المتحدة وروسيا، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وطالبت واشنطن مرارا بكين بالانضمام إلى مفاوضات فيينا، مبررة طلبها بأن القدرات النووية الصينية آخذة في التعاظم، لكن الصين رفضت هذه الدعوة، مؤكدة أن ترسانتها لا تقارن بتاتا بترسانتي الخصمين السابقين في الحرب الباردة.

ولم يذكر البيت الأبيض في بيانه قمة مجموعة السبع التي يعتزم ترامب استضافتها في الخريف ويرغب بأن يدعو إليها قادة دول أخرى، في مقدمتها روسيا، الدولة التي أقصيت من مجموعة الثماني في 2014 ردا على ضمّ موسكو شبه جزيرة القرم.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان مقتضب، إن الرئيسين ناقشا “الجهود الجارية للقضاء على جائحة كوفيد-19 وفي الوقت نفسه الاستمرار في إعادة فتح الاقتصادات”.

وأضاف البيان أن ترامب جدّد التعبير عن “أمله في تجنب سباق تسلح مكلف بين الصين وروسيا والولايات المتحدة”.

كما دعا ترامب إلى إحراز تقدم في مفاوضات فيينا حيث تحاول واشنطن وموسكو منذ نهاية يونيو، التوصل إلى اتفاق بديل عن معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة “نيو ستارت”، التي تنقضي صلاحيتها في فبراير2021 وتحدد سقفا للرؤوس النووية لكل من الولايات المتحدة وروسيا، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وطالبت واشنطن مرارا بكين بالانضمام إلى مفاوضات فيينا، مبررة طلبها بأن القدرات النووية الصينية آخذة في التعاظم، لكن الصين رفضت هذه الدعوة، مؤكدة أن ترسانتها لا تقارن بتاتا بترسانتي الخصمين السابقين في الحرب الباردة.

ولم يذكر البيت الأبيض في بيانه قمة مجموعة السبع التي يعتزم ترامب استضافتها في الخريف ويرغب بأن يدعو إليها قادة دول أخرى، في مقدمتها روسيا، الدولة التي أقصيت من مجموعة الثماني في 2014 ردا على ضمّ موسكو شبه جزيرة القرم.