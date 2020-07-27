جوني ديب “المدمن كاره النساء”.. مرافعة صادمة في قاعة المحكمة

استمعت محكمة في لندن، الاثنين، لمرافعة نهائية من فريق الدفاع عن الممثلة آمبر هيرد، الزوجة السابقة للممثل المخضرم جوني ديب، تصفه فيها بأنه “مدمن مخدرات تنتابه نوبات من العنف، وكاره للنساء”، مشددة على أنه “تعدى بالضرب على زوجته”.

وأدلى جوني ديب «57 عاما» وزوجته السابقة آمبر هيرد «34عاما»، بشهادتيهما خلال المحاكمة، حيث أكد أنه لم يكن عنيفا أبدا معها أو أي امرأة أخرى، مؤكدا أنها هي التي هاجمته.

من جانبها، روت هيرد عدة وقائع قالت فيها إن ديب اعتدى عليها بالضرب.

وفي تلخيص لقضية الدفاع، قالت المحامية ساشا واس، إن ادعاءات ضرب الزوجة “كانت صحيحة”، ورسمت صورة للممثل الشهير على أنه “مدمن ميؤوس منه”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقرأت المحامية جزءا من رسالة بريد إلكتروني أرسلتها هيرد لنفسها عام 2013 قبل زواجها بديب، روت فيها مشاعرها بشأن نوبات الغضب التي تنتابه بسبب إدمان المخدرات. وكانت الرسالة موجهة لديب لكنها لم ترسلها إليه.

وكتبت هيرد فيها: “لقد ضربتني مرارا. وهو أمر لم يكن عليك فعله أبدا… ولم يكن أيا من ذلك ممكنا لولا الشراب والمخدرات”.

وأشارت المحامية إن ذاكرة ديب عن أفعاله وسلوكه “مشوشة”، بسبب “تعاطي المخدرات ومعاقرة الخمر”.

واتهمت واس الممثل بأنه “كاره للغاية للنساء”، مستشهدة برسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني استخدم فيها ألفاظا وشتائم نابية بحق هيرد ونساء أخريات.

وقالت عن نقطة استخدمها فريق ديب القانوني ضدهم، وهي عدم وجود شهود بخلاف هيرد وشقيقتها على أنه ضربها، إن العنف المنزلي عادة ما يحدث خلف أبواب مغلقة”.

ومن المقرر أن يدلي محامي ديب، ديفيد شيربورن، بمرافعته الختامية غدا «الثلاثاء». وليس من المتوقع صدور حكم على الفور.

يذكر أن هذه المرافعة جاءت بالتزامن مع قرب انتهاء المحاكمة، التي ستبت في دعوى بالتشهير رفعها ديب ضد صحيفة بريطانية.

ويقاضي ديب، صحيفة “ذا صن” وأحد صحفييها، وهو دان ووتون، بسبب مقال نشرته الصحيفة عام 2018، وصفته فيه بأنه “يضرب زوجته”.

وأدلى جوني ديب «57 عاما» وزوجته السابقة آمبر هيرد «34عاما»، بشهادتيهما خلال المحاكمة، حيث أكد أنه لم يكن عنيفا أبدا معها أو أي امرأة أخرى، مؤكدا أنها هي التي هاجمته.

من جانبها، روت هيرد عدة وقائع قالت فيها إن ديب اعتدى عليها بالضرب.

وفي تلخيص لقضية الدفاع، قالت المحامية ساشا واس، إن ادعاءات ضرب الزوجة “كانت صحيحة”، ورسمت صورة للممثل الشهير على أنه “مدمن ميؤوس منه”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقرأت المحامية جزءا من رسالة بريد إلكتروني أرسلتها هيرد لنفسها عام 2013 قبل زواجها بديب، روت فيها مشاعرها بشأن نوبات الغضب التي تنتابه بسبب إدمان المخدرات. وكانت الرسالة موجهة لديب لكنها لم ترسلها إليه.

وكتبت هيرد فيها: “لقد ضربتني مرارا. وهو أمر لم يكن عليك فعله أبدا… ولم يكن أيا من ذلك ممكنا لولا الشراب والمخدرات”.

وأشارت المحامية إن ذاكرة ديب عن أفعاله وسلوكه “مشوشة”، بسبب “تعاطي المخدرات ومعاقرة الخمر”.

واتهمت واس الممثل بأنه “كاره للغاية للنساء”، مستشهدة برسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني استخدم فيها ألفاظا وشتائم نابية بحق هيرد ونساء أخريات.

وقالت عن نقطة استخدمها فريق ديب القانوني ضدهم، وهي عدم وجود شهود بخلاف هيرد وشقيقتها على أنه ضربها، إن العنف المنزلي عادة ما يحدث خلف أبواب مغلقة”.

ومن المقرر أن يدلي محامي ديب، ديفيد شيربورن، بمرافعته الختامية غدا «الثلاثاء». وليس من المتوقع صدور حكم على الفور.

يذكر أن هذه المرافعة جاءت بالتزامن مع قرب انتهاء المحاكمة، التي ستبت في دعوى بالتشهير رفعها ديب ضد صحيفة بريطانية.

ويقاضي ديب، صحيفة “ذا صن” وأحد صحفييها، وهو دان ووتون، بسبب مقال نشرته الصحيفة عام 2018، وصفته فيه بأنه “يضرب زوجته”.