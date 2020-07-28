الصين تحذّر من “مواجهة متهورة” مع الولايات المتحدة

ندد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، يوم الثلاثاء، بتسبب الولايات المتحدة “بمواجهة بشكل متهور”، بعدما أمر الطرفان بإغلاق قنصليتي بلديهما، لكنه دعا إلى “تواصل عقلاني” بين القوتين.

وحذّر وانغ في اتصال أجراه بنظيره الفرنسي جان ايف لودريان من أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين “قد تسقط في هاوية المواجهة”، داعيا المجتمع الدولي الى مقاومة “أي خطوة أحادية أو محاولة للهيمنة”.

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في الأسابيع الأخيرة، إذ أمرت القنصلية الأميركية في شينغدو بإغلاق أبوابها، يوم الاثنين، ردا على إغلاق البعثة الصينية في هيوستن بولاية تكساس.

واعتبر وانغ أن “استفزاز الولايات المتحدة المتهور الذي من شأنه التسبب بمواجهة وانقسام يعد انفصالا تاما عن الواقع الذي يشير إلى أن مصالح الصين والولايات المتحدة متكاملة إلى حد بعيد”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الويز الصيني قوله إن على الطرفين “التواصل في شكل عقلاني… وعدم السماح إطلاقا لبعض العناصر المناهضين للصين بإلغاء عقود من التواصل والتعاون الناجح”.

وحذّر وانغ في اتصال أجراه بنظيره الفرنسي جان ايف لودريان من أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين “قد تسقط في هاوية المواجهة”، داعيا المجتمع الدولي الى مقاومة “أي خطوة أحادية أو محاولة للهيمنة”.

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في الأسابيع الأخيرة، إذ أمرت القنصلية الأميركية في شينغدو بإغلاق أبوابها، يوم الاثنين، ردا على إغلاق البعثة الصينية في هيوستن بولاية تكساس.

واعتبر وانغ أن “استفزاز الولايات المتحدة المتهور الذي من شأنه التسبب بمواجهة وانقسام يعد انفصالا تاما عن الواقع الذي يشير إلى أن مصالح الصين والولايات المتحدة متكاملة إلى حد بعيد”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الويز الصيني قوله إن على الطرفين “التواصل في شكل عقلاني… وعدم السماح إطلاقا لبعض العناصر المناهضين للصين بإلغاء عقود من التواصل والتعاون الناجح”.