بومبيو: واشنطن تدرس كيفية معاقبة تركيا

قال وزير الخارجية، الأميركي مايك بومبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة مستمرة في تقييم كيف سترد على شراء تركيا لمنظومة إس-400 الدفاعية الروسية.

وقال بومبيو أثناء جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ردا على أسئلة السناتور بوب منينديز، كبير الديمقراطيين باللجنة: “ما زلنا نقيم كيف نطبق عقوبات من أجل تحقيق هدفنا النهائي”.

وكان أعضاء في مجلس النواب الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قد قدموا مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة صواريخ إس 400 الروسية.

كما حرّك مشروعون أميركيون، قبل أسابيع، ملف تركيا ومقاتلة الشبح “إف- 35″، الذي غاب عن الاهتمام في الشهور الأخيرة، ساعين إلى طرد أنقرة من آخر صلة لها بهذه المقاتلة التي تعد الأغلى في العالم.

وفي رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، طالب أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون على حد سواء، بالإسراع في إخراج تركيا من برنامج تصنيع المقاتلة التي يبلغ ثمن بعضها 100 مليون دولار.

واستجابت إدارة الرئيس الأميركي بالسابق لنداءات أعضاء الحكومة، وبدأت بالفعل في معاقبة تركيا، وفقا لقانون “خصوم أميركا”، الذي يستهدف معاقبة الدول التي تشتري معدات من روسيا.

وقال بومبيو أثناء جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ردا على أسئلة السناتور بوب منينديز، كبير الديمقراطيين باللجنة: “ما زلنا نقيم كيف نطبق عقوبات من أجل تحقيق هدفنا النهائي”.

وكان أعضاء في مجلس النواب الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قد قدموا مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة صواريخ إس 400 الروسية.

كما حرّك مشروعون أميركيون، قبل أسابيع، ملف تركيا ومقاتلة الشبح “إف- 35″، الذي غاب عن الاهتمام في الشهور الأخيرة، ساعين إلى طرد أنقرة من آخر صلة لها بهذه المقاتلة التي تعد الأغلى في العالم.

وفي رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، طالب أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون على حد سواء، بالإسراع في إخراج تركيا من برنامج تصنيع المقاتلة التي يبلغ ثمن بعضها 100 مليون دولار.

واستجابت إدارة الرئيس الأميركي بالسابق لنداءات أعضاء الحكومة، وبدأت بالفعل في معاقبة تركيا، وفقا لقانون “خصوم أميركا”، الذي يستهدف معاقبة الدول التي تشتري معدات من روسيا.