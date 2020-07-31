الثالثة خلال أيام.. مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أميركية

أعلنت روسيا، الجمعة، أن إحدى مقاتلاتها الحربية اعترضت طائرة تجسس أميركية فوق البحر الأسود، في حادثة هي الثالثة من نوعها في المكان ذاته خلال أيام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، بحسب ما نقلت عنها وكالات أنباء، إنها أرسلت مقاتلة من طراز “سوخوي-27” لاعتراض طائرة استطلاع أميركية كانت تحلق فوق البحر الأسود.

وأوضحت أن المقاتلة الحربية أجبرت الطائرة الأميركية على تغيير مسارها بعيدا عن الحدود الروسية.

ووردت أنباء عن واقعتين مماثلتين فوق البحر الأسود قبل أيام.

ووثقت وزارة الدفاع الروسية بالفيديو إحدى عمليات اعتراض الطائرات الأميركية فوق البحر الأسود.

وجاءت عمليات الاعتراض في وقت أجرت أوكرانيا مناورات مع قوات 9 دول في حلف الناتو، كان من بينها الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، بحسب ما نقلت عنها وكالات أنباء، إنها أرسلت مقاتلة من طراز “سوخوي-27” لاعتراض طائرة استطلاع أميركية كانت تحلق فوق البحر الأسود.

وأوضحت أن المقاتلة الحربية أجبرت الطائرة الأميركية على تغيير مسارها بعيدا عن الحدود الروسية.

ووردت أنباء عن واقعتين مماثلتين فوق البحر الأسود قبل أيام.

ووثقت وزارة الدفاع الروسية بالفيديو إحدى عمليات اعتراض الطائرات الأميركية فوق البحر الأسود.

وجاءت عمليات الاعتراض في وقت أجرت أوكرانيا مناورات مع قوات 9 دول في حلف الناتو، كان من بينها الولايات المتحدة.