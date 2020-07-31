ترامب يدرس قانونا جديدا للهجرة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن فريقه يقوم بمراجعة قوانين الهجرة، مشددا على أنه يجب “الحرص على أن يدخل الوافدون إلى الولايات بشكل قانوني”.

وخلال مغادرته البيت الأبيض، ذكر ترامب للصحفيين أن فريقه يعمل على مشروع قانون جديد للهجرة وآخر للرعاية الصحية.

وخلال الأسبوع الجاري، أعلنت إدارة الرئيس ترامب أنها سترفض أي طلبات جديدة لما يسمى ببرنامج المهاجرين “الحالمين”.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما هو من طبق ذلك البرنامج الملتحق به حاليا 644 ألف مهاجر.

وأبلغ المسؤول رويترز بأن الإدارة تعتزم مواصلة سياستها القائمة بعدم قبول طلبات جديدة بالبرنامج، وهي سياسة مطبقة منذ 2017.

وجعل ترامب موقفه المتشدد من الهجرة المشروعة وغير المشروعة برنامجا أساسيا لرئاسته ولحملته لفترة جديدة في انتخابات 2020.

ويواجه ترامب معركة انتخابية شرسة في السباق نحو البيت الأبيض، حيث تجعل إدارته من بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك جزءا محوريا من رئاسته.

وخلال مغادرته البيت الأبيض، ذكر ترامب للصحفيين أن فريقه يعمل على مشروع قانون جديد للهجرة وآخر للرعاية الصحية.

وخلال الأسبوع الجاري، أعلنت إدارة الرئيس ترامب أنها سترفض أي طلبات جديدة لما يسمى ببرنامج المهاجرين “الحالمين”.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما هو من طبق ذلك البرنامج الملتحق به حاليا 644 ألف مهاجر.

وأبلغ المسؤول رويترز بأن الإدارة تعتزم مواصلة سياستها القائمة بعدم قبول طلبات جديدة بالبرنامج، وهي سياسة مطبقة منذ 2017.

وجعل ترامب موقفه المتشدد من الهجرة المشروعة وغير المشروعة برنامجا أساسيا لرئاسته ولحملته لفترة جديدة في انتخابات 2020.

ويواجه ترامب معركة انتخابية شرسة في السباق نحو البيت الأبيض، حيث تجعل إدارته من بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك جزءا محوريا من رئاسته.