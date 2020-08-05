ترامب: انفجار لبنان “هجوم رهيب”.. وهذا رأي الخبراء العسكريين

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن رأيه في الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، معربا في الوقت نفسه عن مواساته للبنان بعد سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

ووصف ترامب الانفجار بأنه “هجوم”، وقال خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض “الولايات المتحدة جاهزة لمساعدة لبنان. سنكون هناك للمساعدة. يبدو أنه هجوم رهيب”.

وقال الرئيس الأميركي وفق ما نقلت “رويترز” إن مسؤولين عسكريين أميركيين يعتقدون أن انفجار بيروت هجوم بقنبلة من نوع ما.

من جهة أخرى قالت السفارة الأميركية في بيروت إن ثمة تقارير عن انبعاث غازات سامة من جراء الانفجار، ويجب على سكان المنطقة البقاء في بيوتهم وارتداء الكمامات.

ووصف ترامب الانفجار بأنه “هجوم”، وقال خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض “الولايات المتحدة جاهزة لمساعدة لبنان. سنكون هناك للمساعدة. يبدو أنه هجوم رهيب”.

وقال الرئيس الأميركي وفق ما نقلت “رويترز” إن مسؤولين عسكريين أميركيين يعتقدون أن انفجار بيروت هجوم بقنبلة من نوع ما.

من جهة أخرى قالت السفارة الأميركية في بيروت إن ثمة تقارير عن انبعاث غازات سامة من جراء الانفجار، ويجب على سكان المنطقة البقاء في بيوتهم وارتداء الكمامات.