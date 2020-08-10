ترامب يعلن عن مساعدة مالية “كبيرة” إلى لبنان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن بلاده ستقدم مساعدة مالية كبيرة للبنان، لكنه أحجم عن تقديم أرقام.

وأوضح ترامب أيضا، أن واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان، بعد الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف.

وحث الرئيس الأميركي الحكومة اللبنانية في وقت سابق الأحد على إجراء تحقيق كامل وشفاف في الانفجار، معربا عن استعداد واشنطن للمشاركة فيه.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ترامب “دعا إلى الهدوء في لبنان وأقر بالدعوات المشروعة للمتظاهرين السلميين المطالبة بالشفافية والإصلاح والمساءلة”.

وأضاف البيان أن ترامب “اتفق مع القادة الآخرين على العمل معا بشكل وثيق في جهود الاستجابة الدولية”.

وشارك الرئيس الأميركي، الأحد، في مؤتمر دولي عبر الفيديو لدعم لبنان، بعد 5 أيام من الانفجار الضخم.

وكتب على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “الكل يرغب في المساعدة”.

وفضلا عن القتلى والجرحى، دمر الانفجار أحياء بأكملها، وتسبب في تشريد 300 ألف شخص، وهدم مؤسسات تجارية وأطاح إمدادات الحبوب الأساسية.

وأوضح ترامب أيضا، أن واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان، بعد الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف.

وحث الرئيس الأميركي الحكومة اللبنانية في وقت سابق الأحد على إجراء تحقيق كامل وشفاف في الانفجار، معربا عن استعداد واشنطن للمشاركة فيه.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ترامب “دعا إلى الهدوء في لبنان وأقر بالدعوات المشروعة للمتظاهرين السلميين المطالبة بالشفافية والإصلاح والمساءلة”.

وأضاف البيان أن ترامب “اتفق مع القادة الآخرين على العمل معا بشكل وثيق في جهود الاستجابة الدولية”.

وشارك الرئيس الأميركي، الأحد، في مؤتمر دولي عبر الفيديو لدعم لبنان، بعد 5 أيام من الانفجار الضخم.

وكتب على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “الكل يرغب في المساعدة”.

وفضلا عن القتلى والجرحى، دمر الانفجار أحياء بأكملها، وتسبب في تشريد 300 ألف شخص، وهدم مؤسسات تجارية وأطاح إمدادات الحبوب الأساسية.