ترامب بعد الاتفاق التاريخي: نسعى للسلام في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن إسرائيل وافقت على ضم وقف أراض من الضفة الغربية، مشددا على السعي إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأشاد ترامب بالاتفاق بين الإمارات وإسرائيل واصفا إياه بالتاريخي، وقال إنه يعد خطوة على طريق تحقيق مستقبل أفضل للجميع.

وأوضح الرئيس الأميركي أن الاتفاق سيسمح للمسلمين بزيارة المسجد الأقصى، وسيمهد لانضمام دول أخرى إلى مسيرة السلام، بمن فيهم الفلسطينيون الذين سيسعون في اعتقاده إلى السلام.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وقت سابق الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل ودولة الإمارات.

وذكر بيان مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن هذه الخطوة شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.

وأشاد ترامب بالاتفاق بين الإمارات وإسرائيل واصفا إياه بالتاريخي، وقال إنه يعد خطوة على طريق تحقيق مستقبل أفضل للجميع.

وأوضح الرئيس الأميركي أن الاتفاق سيسمح للمسلمين بزيارة المسجد الأقصى، وسيمهد لانضمام دول أخرى إلى مسيرة السلام، بمن فيهم الفلسطينيون الذين سيسعون في اعتقاده إلى السلام.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وقت سابق الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل ودولة الإمارات.

وذكر بيان مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن هذه الخطوة شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.