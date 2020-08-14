مسؤول إيراني يرد على واشنطن: لم تتم مصادرة أي سفن

قال مسؤول إيراني، الجمعة، إنه لم تتم مصادرة أي سفن أو شحنات بنزين إيرانية، ردا على تقارير أشارت إلى نقل 4 شحنات وقود إيرانية إلى سفن أخرى لنقلها إلى مياه أميركية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المسؤول الذي لم تسمه، قوله: “لن تتهاون إيران، كما تُكرر دوما، مع مثل هذه الخطوات العدائية، ولن تسمح لأي بلد باتخاذ مثل هذه الإجراءات”.

والخميس قال مصدر بالحكومة الأميركية ومصدر في قطاع الشحن، إن 4 ناقلات تحمل شحنات إيرانية يشملها تفويض مصادرة أميركي تبحر إلى الولايات المتحدة بعد محادثات بين السلطات الأميركية وملاك السفن.

وأكد مسؤولون أميركيون إن السلطات الأميركية صادرت سفنا محملة بنفط إيراني كانت في طريقها إلى فنزويلا.

وأشار المسؤولون لصحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن البحرية الأميركية صادرت 4 ناقلات نفط إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا خلال الأيام الماضية، من دون استخدام القوة العسكرية.

وجاءت الخطوة الأميركية بعد حصول إدارة الرئيس دونالد ترامب على أمر قضائي من محكمة فيدرالية في واشنطن، يسمح باحتجاز السفن التي تتحدى العقوبات الأميركية على إيران.

وقال المسؤولون إن السفن الأربع، “لونا” و”باندي” و”برينج” و”بيلا”، تم مصادرتها في أعالي البحار، وهي الآن في طريقها إلى هيوستن، بولاية تكساس.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المسؤول الذي لم تسمه، قوله: “لن تتهاون إيران، كما تُكرر دوما، مع مثل هذه الخطوات العدائية، ولن تسمح لأي بلد باتخاذ مثل هذه الإجراءات”.

والخميس قال مصدر بالحكومة الأميركية ومصدر في قطاع الشحن، إن 4 ناقلات تحمل شحنات إيرانية يشملها تفويض مصادرة أميركي تبحر إلى الولايات المتحدة بعد محادثات بين السلطات الأميركية وملاك السفن.

وأكد مسؤولون أميركيون إن السلطات الأميركية صادرت سفنا محملة بنفط إيراني كانت في طريقها إلى فنزويلا.

وأشار المسؤولون لصحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن البحرية الأميركية صادرت 4 ناقلات نفط إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا خلال الأيام الماضية، من دون استخدام القوة العسكرية.

وجاءت الخطوة الأميركية بعد حصول إدارة الرئيس دونالد ترامب على أمر قضائي من محكمة فيدرالية في واشنطن، يسمح باحتجاز السفن التي تتحدى العقوبات الأميركية على إيران.

وقال المسؤولون إن السفن الأربع، “لونا” و”باندي” و”برينج” و”بيلا”، تم مصادرتها في أعالي البحار، وهي الآن في طريقها إلى هيوستن، بولاية تكساس.