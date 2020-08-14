واشنطن تؤكد ضبط أكبر شحنة نفط إيرانية

أكدت وزارة العدل الأميركية الجمعة أنها ضبطت شحنات نفطية كانت على متن أربع سفن أرسلتها إيران إلى فنزويلا التي تشهد أزمة اقتصادية خانقة، معلنة أن الشحنات على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت وزارة العدل أنه “بمساعدة شركاء أجانب، باتت هذه الممتلكات المصادرة محجوزة لدى الولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن إجمالي حمولة الشحنات يفوق مليون برميل من النفط، واصفة الأمر بأنه أكبر عملية ضبط للشحنات النفطية المنطلقة من إيران.

وكانت الوزارة أصدرت الشهر الماضي مذّكرة بضبط حمولات السفن بيلا وبيرينغ وباندي ولونا.

وجاءت الخطوة الأميركية بعد حصول إدارة الرئيس دونالد ترامب على أمر قضائي من محكمة فيدرالية في واشنطن، يسمح باحتجاز السفن التي تتحدى العقوبات الأميركية على إيران.

وأعلنت وزارة العدل أنه “بمساعدة شركاء أجانب، باتت هذه الممتلكات المصادرة محجوزة لدى الولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن إجمالي حمولة الشحنات يفوق مليون برميل من النفط، واصفة الأمر بأنه أكبر عملية ضبط للشحنات النفطية المنطلقة من إيران.

وكانت الوزارة أصدرت الشهر الماضي مذّكرة بضبط حمولات السفن بيلا وبيرينغ وباندي ولونا.

وجاءت الخطوة الأميركية بعد حصول إدارة الرئيس دونالد ترامب على أمر قضائي من محكمة فيدرالية في واشنطن، يسمح باحتجاز السفن التي تتحدى العقوبات الأميركية على إيران.