ترامب: معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات أمر عظيم

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل بـ”الأمر العظيم”.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض “معاهدة السلام كانت إنجازا هاما عملنا بجهد للتوصل إليه”.

وأضاف الرئيس الأميركي “سترون دولا أخرى تقوم بالأمر نفسه في الفترة المقبلة”.

ومساء الخميس، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إنه تم الاتفاق في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وذكر بيان مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وعبرت دول عدة ومنظمات عن ترحيبها بالاتفاق “التاريخي”، الذي تعهدت فيه إسرائيل بإيقاف خطة ضم أراض فلسطينية.

واعتبرت العديد من العواصم المهمة فيا لعالم هذا الاتفاق “خطوة مهمة لتخفيف التوتر الإقليمي وتعزيز الاستقرار في المنطقة”.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض “معاهدة السلام كانت إنجازا هاما عملنا بجهد للتوصل إليه”.

وأضاف الرئيس الأميركي “سترون دولا أخرى تقوم بالأمر نفسه في الفترة المقبلة”.

ومساء الخميس، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إنه تم الاتفاق في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وذكر بيان مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وعبرت دول عدة ومنظمات عن ترحيبها بالاتفاق “التاريخي”، الذي تعهدت فيه إسرائيل بإيقاف خطة ضم أراض فلسطينية.

واعتبرت العديد من العواصم المهمة فيا لعالم هذا الاتفاق “خطوة مهمة لتخفيف التوتر الإقليمي وتعزيز الاستقرار في المنطقة”.