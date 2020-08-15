تبرع بـ100 ألف دولار.. ترامب يساهم في إصلاح التماثيل المدمرة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه قرر تخصيص مبلغ 100 ألف دولار من راتبه للمساهمة في إصلاح النصب التذكارية والتماثيل التاريخية، التي تضررت خلال الاحتجاجات المناهضة لعنف الشرطة.

وستخصص الأموال، التي تمثل ربع الأجر السنوي للرئيس الأميركي البالغ 400 ألف دولار، لصندوق إدارة المتنزهات الوطنية، وفقما ذكر ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”.

وقال الرئيس الأميركي: “لقد وعدتكم بأنني لن أتقاضى سنتا واحدا من راتبي كرئيسكم”، مضيفا: “أتبرع بمبلغ 400 ألف دولار أميركي! إنه لشرف لي أن أقدم 100 ألف دولار إلى إدارة المتنزهات الوطنية، بهدف المساعدة في إصلاح وترميم آثارنا الوطنية العظيمة”.

وتابع: “هذا أمر مهم جدا لتاريخنا الأميركي! شكرا لكم”.

ويتبرع ترامب براتبه السنوي بالكامل لصالح الجمعيات الخيرية.

وتعرضت عدد من التماثيل والنصب التذكارية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة للتخريب والإسقاط، خلال الاحتجاجات القوية التي اجتاحت البلاد في أعقاب مقتل جورج فلويد.

وتم إسقاط تماثيل ذات موروثات عنصرية والنصب التذكارية لتجار العبيد والشخصيات المرتبطة بالعبودية.

وكان مسؤولون أميركيون قدروا الخسائر التي لحقت بالتماثيل بعشرات الملايين من الدولارات.

وستخصص الأموال، التي تمثل ربع الأجر السنوي للرئيس الأميركي البالغ 400 ألف دولار، لصندوق إدارة المتنزهات الوطنية، وفقما ذكر ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”.

وقال الرئيس الأميركي: “لقد وعدتكم بأنني لن أتقاضى سنتا واحدا من راتبي كرئيسكم”، مضيفا: “أتبرع بمبلغ 400 ألف دولار أميركي! إنه لشرف لي أن أقدم 100 ألف دولار إلى إدارة المتنزهات الوطنية، بهدف المساعدة في إصلاح وترميم آثارنا الوطنية العظيمة”.

وتابع: “هذا أمر مهم جدا لتاريخنا الأميركي! شكرا لكم”.

ويتبرع ترامب براتبه السنوي بالكامل لصالح الجمعيات الخيرية.

وتعرضت عدد من التماثيل والنصب التذكارية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة للتخريب والإسقاط، خلال الاحتجاجات القوية التي اجتاحت البلاد في أعقاب مقتل جورج فلويد.

وتم إسقاط تماثيل ذات موروثات عنصرية والنصب التذكارية لتجار العبيد والشخصيات المرتبطة بالعبودية.

وكان مسؤولون أميركيون قدروا الخسائر التي لحقت بالتماثيل بعشرات الملايين من الدولارات.