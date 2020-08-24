كبيرة مستشاري الرئيس الأميركي تستقيل “من أجل الأولاد”

أعلنت كيليان كونواي كبيرة مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنها ستترك عملها في البيت الأبيض مع نهاية شهر أغسطس الجاري، وفقما ذكرت وسائل إعلام غربية.

ونقلت صحيفة “تايمز” البريطانية عن كونواي قولها إنها “بحاجة للتركيز على أطفالها الأربعة والاهتمام بأسرتها في المرحلة المقبلة”، من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

وقالت كونواي في بيان: “هذا خياري وقراري تماما. مع مرور الوقت سأعلن عن خطط مستقبلية. في الوقت الحالي، وبالنسبة لأولادي الذين أحبهم، سيكون هناك القليل من الإثارة، والمزيد من الأمومة”.

وتأتي استقالة كونواي بعد أيام قليلة من توجيه ابنتها انتقادات للرئيس الأميركي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما شنت الابنة هجوما على والدتها.

ويعد زوج كونواي، جورج، وهو محام محافظ بارز، أحد المنتقدين لترامب وإدارته، ولفتت انتقاداته الأنظار في الآونة الأخيرة.

وكانت كونواي مديرة حملة ترامب الانتخابية منذ أغسطس 2016 حتى انتخابه رئيسا للبلاد، وهي أول امرأة تدير حملة مرشح جمهوري وأول امرأة تدير حملة الرئيس الفائز في تاريخ الانتخابات الأميركية.

ونقلت صحيفة “تايمز” البريطانية عن كونواي قولها إنها “بحاجة للتركيز على أطفالها الأربعة والاهتمام بأسرتها في المرحلة المقبلة”، من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

وقالت كونواي في بيان: “هذا خياري وقراري تماما. مع مرور الوقت سأعلن عن خطط مستقبلية. في الوقت الحالي، وبالنسبة لأولادي الذين أحبهم، سيكون هناك القليل من الإثارة، والمزيد من الأمومة”.

وتأتي استقالة كونواي بعد أيام قليلة من توجيه ابنتها انتقادات للرئيس الأميركي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما شنت الابنة هجوما على والدتها.

ويعد زوج كونواي، جورج، وهو محام محافظ بارز، أحد المنتقدين لترامب وإدارته، ولفتت انتقاداته الأنظار في الآونة الأخيرة.

وكانت كونواي مديرة حملة ترامب الانتخابية منذ أغسطس 2016 حتى انتخابه رئيسا للبلاد، وهي أول امرأة تدير حملة مرشح جمهوري وأول امرأة تدير حملة الرئيس الفائز في تاريخ الانتخابات الأميركية.