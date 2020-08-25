محمد بن زايد يبحث مع بومبيو آخر مستجدات الأوضاع بالمنطقة

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وبحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

كما ناقش الجانبان خلال الاتصال العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ” معاهدة السلام ” بين دولة الإمارات وإسرائيل، وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

وبحث ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الأميركي آخر مستجدات الأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط إضافة الى جهود البلدين المشتركة في التصدي لانتشار “جائحة كورونا” وأهم الخطوات والإجراءات المتبعة لاحتواء تداعيات وآثار هذه الجائحة.

وكان بومبيو قد وصل في وقت سابق، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، قادما في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، ضمن جولة في الشرق الأوسط.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

كما ناقش الجانبان خلال الاتصال العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ” معاهدة السلام ” بين دولة الإمارات وإسرائيل، وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

وبحث ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الأميركي آخر مستجدات الأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط إضافة الى جهود البلدين المشتركة في التصدي لانتشار “جائحة كورونا” وأهم الخطوات والإجراءات المتبعة لاحتواء تداعيات وآثار هذه الجائحة.

وكان بومبيو قد وصل في وقت سابق، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، قادما في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، ضمن جولة في الشرق الأوسط.