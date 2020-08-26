بومبيو يصل المنامة ويحث على اغتنام معاهدة الإمارات وإسرائيل

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى العاصمة البحرينية، المنامة، في إطار جولة بالشرق الأوسط في أعقاب معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات.

وقال بومبيو على تويتر “سعيد لوصولي إلى الخليج اليوم … نحتاج إلى اتحاد الخليج الآن أكثر من أي وقت مضى لمواجهة إيران وبناء سلام ورخاء دائمين”.

وأشار إلى أنه من الضروري اغتنام زخم المعاهدة الإسرائيلية الإماراتية التي تم الإعلان عنها في 13 أغسطس.

وكان قد بحث بومبيو مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي، العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس، أشاد بومبيو بمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات بالقول: إن العمل جار من أجل أن يصبح الشرق الأوسط “منطقة أكثر استقراراً، وأن نبني علاقات اقتصادية، ونؤمن فرصاً للابتكار، والآن نفتح المجال لهذا من خلال التعاون بين إسرائيل والإمارات، وعلينا إيجاد كل الفرص لتحقيق ذلك.”

وقال بومبيو على تويتر “سعيد لوصولي إلى الخليج اليوم … نحتاج إلى اتحاد الخليج الآن أكثر من أي وقت مضى لمواجهة إيران وبناء سلام ورخاء دائمين”.

وأشار إلى أنه من الضروري اغتنام زخم المعاهدة الإسرائيلية الإماراتية التي تم الإعلان عنها في 13 أغسطس.

وكان قد بحث بومبيو مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي، العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس، أشاد بومبيو بمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات بالقول: إن العمل جار من أجل أن يصبح الشرق الأوسط “منطقة أكثر استقراراً، وأن نبني علاقات اقتصادية، ونؤمن فرصاً للابتكار، والآن نفتح المجال لهذا من خلال التعاون بين إسرائيل والإمارات، وعلينا إيجاد كل الفرص لتحقيق ذلك.”