ترامب يزور كينوشا إثر التوترات العرقية التي شهدتها

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيزور مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن التي شهدت اضطرابات منذ إطلاق رجل شرطة أبيض النار على رجل أسود من الخلف.

وأضاف أن ترامب سيلتقي مع مسؤولي إنفاذ القانون ويقيم الأضرار التي لحقت بالمدينة حيث أطلق رجل الشرطة النار على جيكوب بليك الذي أصيب بالشلل وما زال في المستشفى.

وتحتجز السلطات في كينوشا صبيا عمره 17 عاما للاشتباه بإطلاقه النار على ثلاثة أشخاص كانوا يحتجون على إطلاق النار على بليك. وتوفي اثنان من هؤلاء الثلاثة.

يعتزم قادة حركة بلاك لايفز ماتر «حياة السود مهمة» في كينوشا بولاية ويسكونسن الأميركية تنظيم تجمع حاشد ومسيرة السبت في حين تتأهب وحدات الحرس الوطني التي جرى تعزيزها مع صدور أوامر لها بمنع تجدد الاضطرابات التي هزت المدينة قبل أيام.

وساد هدوء يشوبه التوتر منطقة وسط المدينة التي تضم قاعة محكمة وحديقة وكانت مركزا للاحتجاجات الصاخبة لدعم جيكوب بليك جونيور، الرجل الأسود الذي أطلق شرطي أبيض النار على ظهره يوم الأحد.

وأطلق الشرطي النار على بليك أمام ثلاثة من أبنائه. وتحولت المدينة ذات الأغلبية البيضاء التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة إلى أحدث بؤرة ساخنة في صيف اتسم بمظاهرات في أنحاء البلاد احتجاجا على وحشية الشرطة والعنصرية.

ونجا بليك «29 عاما» لكنه أصيب بجروح بالغة وشلل نصفي. وقال محاميه لرويترز السبت إن بليك من المرجح أن يشارك عبر فيديو من غرفته بالمستشفى في جلسة محكمة خلال أيام حول تهم جنائية سبقت إطلاق النار عليه، مضيفا أنه سيقر بأنه غير مذنب.

وأضاف أن ترامب سيلتقي مع مسؤولي إنفاذ القانون ويقيم الأضرار التي لحقت بالمدينة حيث أطلق رجل الشرطة النار على جيكوب بليك الذي أصيب بالشلل وما زال في المستشفى.

وتحتجز السلطات في كينوشا صبيا عمره 17 عاما للاشتباه بإطلاقه النار على ثلاثة أشخاص كانوا يحتجون على إطلاق النار على بليك. وتوفي اثنان من هؤلاء الثلاثة.

يعتزم قادة حركة بلاك لايفز ماتر «حياة السود مهمة» في كينوشا بولاية ويسكونسن الأميركية تنظيم تجمع حاشد ومسيرة السبت في حين تتأهب وحدات الحرس الوطني التي جرى تعزيزها مع صدور أوامر لها بمنع تجدد الاضطرابات التي هزت المدينة قبل أيام.

وساد هدوء يشوبه التوتر منطقة وسط المدينة التي تضم قاعة محكمة وحديقة وكانت مركزا للاحتجاجات الصاخبة لدعم جيكوب بليك جونيور، الرجل الأسود الذي أطلق شرطي أبيض النار على ظهره يوم الأحد.

وأطلق الشرطي النار على بليك أمام ثلاثة من أبنائه. وتحولت المدينة ذات الأغلبية البيضاء التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة إلى أحدث بؤرة ساخنة في صيف اتسم بمظاهرات في أنحاء البلاد احتجاجا على وحشية الشرطة والعنصرية.

ونجا بليك «29 عاما» لكنه أصيب بجروح بالغة وشلل نصفي. وقال محاميه لرويترز السبت إن بليك من المرجح أن يشارك عبر فيديو من غرفته بالمستشفى في جلسة محكمة خلال أيام حول تهم جنائية سبقت إطلاق النار عليه، مضيفا أنه سيقر بأنه غير مذنب.