العاهل البحريني يشيد بمواقف الإمارات التاريخية

أثنى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على مواقف الإمارات في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى اعتزاز بلاده بعمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة.

وأشاد ملك البحرين بـ”المواقف التاريخية الثابتة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، ومساعيها الحثيثة للوصول إلى حل عادل وشامل يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة”.

وخلال استقباله جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنامة، الثلاثاء، أعرب ملك البحرين عن شكره لما تقوم به الإدارة الأميركية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفقما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

واستعرض الملك مع كوشنر مسار التعاون الثنائي بين البحرين والولايات المتحدة، الذي يستند إلى تاريخ من العلاقات المتميزة تمتد لأكثر 120 عاما، وتعاون عسكري لأكثر من 75 عاما.

ونوه العاهل البحريني بما تشهده العلاقات البحرينية الأميركية من تطور وتقدم على كافة الأصعدة في ظل الحرص المشترك على ترسيخ دعائم هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين وعلى الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

كما أكد أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد، في جميع المواقف، على الشقيقة الكبرى السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائلا: “إننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة”.

وأشاد ملك البحرين بـ”المواقف التاريخية الثابتة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، ومساعيها الحثيثة للوصول إلى حل عادل وشامل يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة”.

وخلال استقباله جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنامة، الثلاثاء، أعرب ملك البحرين عن شكره لما تقوم به الإدارة الأميركية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفقما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

واستعرض الملك مع كوشنر مسار التعاون الثنائي بين البحرين والولايات المتحدة، الذي يستند إلى تاريخ من العلاقات المتميزة تمتد لأكثر 120 عاما، وتعاون عسكري لأكثر من 75 عاما.

ونوه العاهل البحريني بما تشهده العلاقات البحرينية الأميركية من تطور وتقدم على كافة الأصعدة في ظل الحرص المشترك على ترسيخ دعائم هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين وعلى الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

كما أكد أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد، في جميع المواقف، على الشقيقة الكبرى السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائلا: “إننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة”.