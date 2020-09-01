ولي العهد السعودي يبحث مع كوشنر آفاق عملية السلام

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، كبير مستشاري الرئيس الأميركي السيد جاريد كوشنر، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث الشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصاً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما تم خلال اللقاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، بحث آفاق عملية السلام في المنطقة، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.

وبدأ كوشنر زيارة للمنطقة الاثنين بدأت بدولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل دولا خليجية.

كما تم خلال اللقاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، بحث آفاق عملية السلام في المنطقة، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.

وبدأ كوشنر زيارة للمنطقة الاثنين بدأت بدولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل دولا خليجية.