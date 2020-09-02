واشنطن تتعهد بمحاسبة المسؤولين عن تسميم المعارض الروسي

أعرب البيت الأبيض، الأربعاء، عن “انزعاجه الشديد” إزاء نتائج الفحوصات التي أفادت بتعرض المعارض الروسي أليكسي نافالني للتسميم باستخدام مادة “نوفيتشوك”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون أوليوت، إن واشنطن “تعمل مع حلفائها والمجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين في روسيا”.

وشدد أوليوت في تغريدة عبر حساب المجلس على تويتر، على أن “من حق أبناء الشعب الروسي التعبير عن آرائهم سلميا، دون الخوف من العقاب”.

يأتي ذلك عقب إعلان المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أن اختبارات السموم التي أجريت على عينات من دم نافالني في أحد مختبرات الجيش الألماني، كشفت عن “دليل دامغ” على أن أبرز معارض روسي تعرض للتسميم بمادة نوفيتشوك.

وتابع: “ستبلغ الحكومة الاتحادية شركاءها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بنتائج التحقيق. ستبحث الحكومة ردا مشتركا مناسبا مع الشركاء في ضوء الرد الروسي”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون أوليوت، إن واشنطن “تعمل مع حلفائها والمجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين في روسيا”.

وشدد أوليوت في تغريدة عبر حساب المجلس على تويتر، على أن “من حق أبناء الشعب الروسي التعبير عن آرائهم سلميا، دون الخوف من العقاب”.

يأتي ذلك عقب إعلان المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أن اختبارات السموم التي أجريت على عينات من دم نافالني في أحد مختبرات الجيش الألماني، كشفت عن “دليل دامغ” على أن أبرز معارض روسي تعرض للتسميم بمادة نوفيتشوك.

وتابع: “ستبلغ الحكومة الاتحادية شركاءها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بنتائج التحقيق. ستبحث الحكومة ردا مشتركا مناسبا مع الشركاء في ضوء الرد الروسي”.