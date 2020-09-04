انتقادات شديدة لترامب بسبب دعوته للتصويت مرتين

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عاصفة من ردود الفعل المستنكرة والغاضبة بسبب دعوته الناخبين للإدلاء بأصواتهم مرتين عبر البريد وفي مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد تشكيكه بآلية الاقتراع عبر البريد التي يدعو لها الحزب الديمقراطي.

وفي سلسلة من التغريدات على تويتر، كتب ترامب “… من أجل أن تتأكدوا من أن أصواتكم مؤثرة ويجري احتسابها، عليكم أن تسجلوا بطاقاتكم الانتخابية وترسلوها عبر البريد في أقرب وقت ممكن. وفي يوم الانتخابات أو في عملية التصويت المبكرة، اذهبوا إلى لجان الاقتراع التابعة لكم لتروا ما إذا كان تصويتكم عبر البريد قد احتسب من عدمه”.

وقال ترامب الأربعاء تعليقاً على نظام التصويت المتّبع في ولاية كارولاينا الشمالية المتأرجحة، “دعوهم يرسلوا أصواتهم «عبر البريد» ودعوهم يصوّتوا حضورياً”.

وأضاف: “إذا كان نظامهم جيّداً كما يقولون فهم لن يتمكّنوا من التصويت «مرّتين»”.

وكان ترامب قد أشار إلى أنّ إدلاء الناخبين بأصواتهم عبر البريد، وهي طريقة يتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً في الانتخابات المقبلة بسبب جائحة كوفيد-19، قد يؤدي إلى عملية تزوير واسعة النطاق.

وردّاً على تصريح ترامب قالت كارين برينسون بيل، مديرة مكتب الانتخابات في ولاية كارولاينا الشمالية إنّه “من غير القانوني التصويت مرّتين في الانتخابات”.

بدوره ندّد المرشّح السابق للانتخابات التمهيدية الديموقراطية السناتور بيرني ساندرز بشدّة بتصريح ترامب.

وفي سلسلة من التغريدات على تويتر، كتب ترامب “… من أجل أن تتأكدوا من أن أصواتكم مؤثرة ويجري احتسابها، عليكم أن تسجلوا بطاقاتكم الانتخابية وترسلوها عبر البريد في أقرب وقت ممكن. وفي يوم الانتخابات أو في عملية التصويت المبكرة، اذهبوا إلى لجان الاقتراع التابعة لكم لتروا ما إذا كان تصويتكم عبر البريد قد احتسب من عدمه”.

وقال ترامب الأربعاء تعليقاً على نظام التصويت المتّبع في ولاية كارولاينا الشمالية المتأرجحة، “دعوهم يرسلوا أصواتهم «عبر البريد» ودعوهم يصوّتوا حضورياً”.

وأضاف: “إذا كان نظامهم جيّداً كما يقولون فهم لن يتمكّنوا من التصويت «مرّتين»”.

وكان ترامب قد أشار إلى أنّ إدلاء الناخبين بأصواتهم عبر البريد، وهي طريقة يتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً في الانتخابات المقبلة بسبب جائحة كوفيد-19، قد يؤدي إلى عملية تزوير واسعة النطاق.

وردّاً على تصريح ترامب قالت كارين برينسون بيل، مديرة مكتب الانتخابات في ولاية كارولاينا الشمالية إنّه “من غير القانوني التصويت مرّتين في الانتخابات”.

بدوره ندّد المرشّح السابق للانتخابات التمهيدية الديموقراطية السناتور بيرني ساندرز بشدّة بتصريح ترامب.