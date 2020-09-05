ترامب عن كورونا: لنعبر فقط عطلة الأسبوع المقبلة

حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأميركيين على أن “يكونوا متيقظين” بشأن فيروس كورونا، خلال عطلة عيد العمال المحلية.

وقال ترامب بمؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الجمعة “إننا بحاجة إلى أن يتوخى الجميع الحذر”، وأن “يطبقوا الحس السليم”، في تفاعلهم مع بعضهم بعضا.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، هذا الأسبوع إن العديد من ولايات الغرب الأوسط شهدت قفزات في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإن الناس يجب أن يكونوا في حالة يقظة بشكل خاص خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وهذه الولايات هي داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية وأركنسا وأيوا وإلينوي وإنديانا وميزوري.

وجاءت الزيادات السابقة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في أعقاب يوم الذكرى وعطلة الرابع من يوليو.

وترامب حريص على أن يتم التحكم الوباء في الوباء سريعا، وقبل الانتخابات التي تجري في 3 نوفمبر، لكنه قال للأميركيين “دعونا نحاول فقط تجاوز عطلة نهاية هذا الأسبوع”.

وقال ترامب بمؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الجمعة “إننا بحاجة إلى أن يتوخى الجميع الحذر”، وأن “يطبقوا الحس السليم”، في تفاعلهم مع بعضهم بعضا.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، هذا الأسبوع إن العديد من ولايات الغرب الأوسط شهدت قفزات في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإن الناس يجب أن يكونوا في حالة يقظة بشكل خاص خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وهذه الولايات هي داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية وأركنسا وأيوا وإلينوي وإنديانا وميزوري.

وجاءت الزيادات السابقة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في أعقاب يوم الذكرى وعطلة الرابع من يوليو.

وترامب حريص على أن يتم التحكم الوباء في الوباء سريعا، وقبل الانتخابات التي تجري في 3 نوفمبر، لكنه قال للأميركيين “دعونا نحاول فقط تجاوز عطلة نهاية هذا الأسبوع”.